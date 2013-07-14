Izdelek ni več na voljo
MCM906/12
Obsedeni z zvokom
Potopite se v zvok, ki zadovolji tudi najzahtevnejše avdiofile, s Philipsovim komponentnim glasbenim stolpom z vgrajenim visokotonskim zvočnikom s svileno kupolo. Elegantni leseni zvočniki in aluminijasta omarica še izboljšata kakovost zvoka in zagotavljata natančnost ter nadzor.
Hi-fi elektronka
Visokotonski zvočnik s svileno kupolo
150 W
V zvočnem spektru človeška ušesa zaznajo razmeroma manj visokih in nizkih frekvenc zlasti pri nizki glasnosti. Z aktiviranjem funkcije "Glasnost" se bodo okrepili nizki in visoki toni, da boste lahko v celoti zaznali bolj uravnotežen zvok.
Visoki in nizki toni sta funkciji izenačevalnika, ki upravljata z visokimi in nizkimi frekvencami zvočnih stopenj vašega avdia. Visoki toni (treble) uravnavajo ojačanje visokih tonov v glasbi, medtem ko nizki toni (bas) upravljajo s stopnjo ojačanja nizkih tonov. Z uporabo tipk gor in dol lahko poslušalec poudari nizke ali visoke tone, lahko pa jih pusti na prvotni vrednosti, s čemer doseže predvajanje glasbe s prvotnimi nastavitvami posnetka. Z regulacijo visokih in nizkih tonov bo glasba zvenela po vašem okusu.
Z vgrajenimi hi-fi elektronkami lahko doživite izjemno kakovosten zvok, ki je običajno mogoč le pri vrhunskih avdiofilnih sistemih. Analogna narava elektronk omogoča veliko prijetnejši zvok za naš nelinearen slušni sistem. Zvok iz elektronk je zelo malo popačen in je vedno dobrodošel zaradi svoje čiste in podrobne, tople in resnične zvočne kakovosti.
Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete
3.5
od 5
2
Ocene
jk123456
14/07/2013
Polska
Zestaw ok
Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi
Swavek
20/09/2015
Polska
Preverjen kupec
ładny z okrojonymi fuknkcjami
może i ma możliwości ale tylko możliwości, obsługa wymaga ciągłych rejestracji wizyt nie wiadomo gdzie, nieprzyjazny w żaden sposób dla użytkownika
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi