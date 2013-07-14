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Izdelek ni več na voljo

Heritage AudioKomponentni sistem hi-fi

MCM906/12

3.5

| (2) Ocene

Obsedeni z zvokom

Potopite se v zvok, ki zadovolji tudi najzahtevnejše avdiofile, s Philipsovim komponentnim glasbenim stolpom z vgrajenim visokotonskim zvočnikom s svileno kupolo. Elegantni leseni zvočniki in aluminijasta omarica še izboljšata kakovost zvoka in zagotavljata natančnost ter nadzor.

Poglej vse prednosti

Uživajte v toplem zvoku sistema hi-fi

Obsedeni z zvokom

  • Hi-fi elektronka

  • Visokotonski zvočnik s svileno kupolo

  • 150 W

Izboljšana glasnost nizkih in visokih tonov

V zvočnem spektru človeška ušesa zaznajo razmeroma manj visokih in nizkih frekvenc zlasti pri nizki glasnosti. Z aktiviranjem funkcije "Glasnost" se bodo okrepili nizki in visoki toni, da boste lahko v celoti zaznali bolj uravnotežen zvok.

Regulacija visokih in nizkih tonov za enostavno nastavljanje

Visoki in nizki toni sta funkciji izenačevalnika, ki upravljata z visokimi in nizkimi frekvencami zvočnih stopenj vašega avdia. Visoki toni (treble) uravnavajo ojačanje visokih tonov v glasbi, medtem ko nizki toni (bas) upravljajo s stopnjo ojačanja nizkih tonov. Z uporabo tipk gor in dol lahko poslušalec poudari nizke ali visoke tone, lahko pa jih pusti na prvotni vrednosti, s čemer doseže predvajanje glasbe s prvotnimi nastavitvami posnetka. Z regulacijo visokih in nizkih tonov bo glasba zvenela po vašem okusu.

Vrhunske hi-fi elektronke za popolnoma čist in naraven zvok

Vrhunske hi-fi elektronke za popolnoma čist in naraven zvok

Z vgrajenimi hi-fi elektronkami lahko doživite izjemno kakovosten zvok, ki je običajno mogoč le pri vrhunskih avdiofilnih sistemih. Analogna narava elektronk omogoča veliko prijetnejši zvok za naš nelinearen slušni sistem. Zvok iz elektronk je zelo malo popačen in je vedno dobrodošel zaradi svoje čiste in podrobne, tople in resnične zvočne kakovosti.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.5

od 5

2

Ocene

4
3
1

14/07/2013

Polska

Polska

Zestaw ok

Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

20/09/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

ładny z okrojonymi fuknkcjami

może i ma możliwości ale tylko możliwości, obsługa wymaga ciągłych rejestracji wizyt nie wiadomo gdzie, nieprzyjazny w żaden sposób dla użytkownika

Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

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