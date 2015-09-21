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Izdelek ni več na voljo

Heritage AudioKomponentni sistem hi-fi

MCM770/12

4.7

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Obsedeni z zvokom

Potopite se v zvok, ki zadovolji tudi najzahtevnejše avdiofile, s Philipsovim komponentnim glasbenim stolpom z vgrajenim visokotonskim zvočnikom s svileno kupolo. Elegantni leseni zvočniki in aluminijasta omarica še izboljšata kakovost zvoka in zagotavljata natančnost ter nadzor.

Poglej vse prednosti

Uživajte v glasbi izvirne kakovosti

Obsedeni z zvokom

  • Visokotonski zvočnik s svileno kupolo

  • 60 W

Aluminijasto ohišje za kakovosten videz in občutek

Aluminijasto ohišje za kakovosten videz in občutek

Aluminijeva litina je lahka in primerna za uporabo v okoljih z višjimi temperaturami. Je trdna in vzdržljiva ter odporna proti koroziji.

Vrhunska oblika komponent s podstavkom

Vrhunska oblika komponent s podstavkom

Komponentno zasnovani mikro sistem je opremljen s stojalom s štirimi trikotnimi nogami. Prepreči vsako popačenje zvočnih frekvenc zaradi vibriranja, pregrevanja in elektromagnetnih motenj, ki jih ustvarjata ojačevalnik in CD-pladenj. Rezultat je enakomerna in odlična reprodukcija zvoka.

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

21/09/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

Bardzo dobry produkt

Bardzo dobry produkt. Wspaniała jakość dźwięku w stosunku do ceny.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

08/11/2013

Polska

Polska

Bardzo elegancki i dobry sprzęt domowy.

Zgrabna wieża, eleganckie kolumny w drewnianej obudowie, doskonała jakość dźwięku.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

07/11/2013

Polska

Polska

jeden z lepszych zestawów

bardzo dobry sprzęcik jedyny mankament - brak wejścia na słuchawki

Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

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