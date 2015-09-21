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Obsedeni z zvokom
Potopite se v zvok, ki zadovolji tudi najzahtevnejše avdiofile, s Philipsovim komponentnim glasbenim stolpom z vgrajenim visokotonskim zvočnikom s svileno kupolo. Elegantni leseni zvočniki in aluminijasta omarica še izboljšata kakovost zvoka in zagotavljata natančnost ter nadzor.
Visokotonski zvočnik s svileno kupolo
60 W
Aluminijeva litina je lahka in primerna za uporabo v okoljih z višjimi temperaturami. Je trdna in vzdržljiva ter odporna proti koroziji.
Komponentno zasnovani mikro sistem je opremljen s stojalom s štirimi trikotnimi nogami. Prepreči vsako popačenje zvočnih frekvenc zaradi vibriranja, pregrevanja in elektromagnetnih motenj, ki jih ustvarjata ojačevalnik in CD-pladenj. Rezultat je enakomerna in odlična reprodukcija zvoka.
Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.
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4.7
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
JLynx
21/09/2015
Polska
Preverjen kupec
Bardzo dobry produkt
Bardzo dobry produkt. Wspaniała jakość dźwięku w stosunku do ceny.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
aleanna
08/11/2013
Polska
Bardzo elegancki i dobry sprzęt domowy.
Zgrabna wieża, eleganckie kolumny w drewnianej obudowie, doskonała jakość dźwięku.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
darecki
07/11/2013
Polska
jeden z lepszych zestawów
bardzo dobry sprzęcik jedyny mankament - brak wejścia na słuchawki
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi