MCM761/12
Obsedeni z zvokom
Odličen zvok imate na dosegu roke s Philipsovim klasičnim mikro glasbenim stolpom. Neposredno presnemite glasbo v obliki MP3 prek priklopa USB Direct. Računalnik ni potreben. Elegantna zasnova ter z lesom obdani zvočniki za klasičen videz, ki ne bo nikoli iz mode.
Tračni visokotonski zvočnik
150 W
Visoki in nizki toni sta funkciji izenačevalnika, ki upravljata z visokimi in nizkimi frekvencami zvočnih stopenj vašega avdia. Visoki toni (treble) uravnavajo ojačanje visokih tonov v glasbi, medtem ko nizki toni (bas) upravljajo s stopnjo ojačanja nizkih tonov. Z uporabo tipk gor in dol lahko poslušalec poudari nizke ali visoke tone, lahko pa jih pusti na prvotni vrednosti, s čemer doseže predvajanje glasbe s prvotnimi nastavitvami posnetka. Z regulacijo visokih in nizkih tonov bo glasba zvenela po vašem okusu.
Napravo preprosto priključite v vrata USB na glasbenem stolpu Philips. Digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz naprave. Zdaj lahko svoje najljubše trenutke delite z družino in prijatelji.
S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovim predvajalnikom. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa ustvarite svoje skladbe MP3 ali WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.
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