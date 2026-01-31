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Klasični mikro glasbeni stolp

MCM761/12

Obsedeni z zvokom

Odličen zvok imate na dosegu roke s Philipsovim klasičnim mikro glasbenim stolpom. Neposredno presnemite glasbo v obliki MP3 prek priklopa USB Direct. Računalnik ni potreben. Elegantna zasnova ter z lesom obdani zvočniki za klasičen videz, ki ne bo nikoli iz mode.

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Uživajte v glasbi izvirne kakovosti

Obsedeni z zvokom

  • Tračni visokotonski zvočnik

  • 150 W

Regulacija visokih in nizkih tonov za enostavno nastavljanje

Visoki in nizki toni sta funkciji izenačevalnika, ki upravljata z visokimi in nizkimi frekvencami zvočnih stopenj vašega avdia. Visoki toni (treble) uravnavajo ojačanje visokih tonov v glasbi, medtem ko nizki toni (bas) upravljajo s stopnjo ojačanja nizkih tonov. Z uporabo tipk gor in dol lahko poslušalec poudari nizke ali visoke tone, lahko pa jih pusti na prvotni vrednosti, s čemer doseže predvajanje glasbe s prvotnimi nastavitvami posnetka. Z regulacijo visokih in nizkih tonov bo glasba zvenela po vašem okusu.

Uživajte v skladbah MP3/WMA neposredno iz prenosnih pogonov USB

Uživajte v skladbah MP3/WMA neposredno iz prenosnih pogonov USB

Napravo preprosto priključite v vrata USB na glasbenem stolpu Philips. Digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz naprave. Zdaj lahko svoje najljubše trenutke delite z družino in prijatelji.

Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW

Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW

S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovim predvajalnikom. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa ustvarite svoje skladbe MP3 ali WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.

Tehnične specifikacije

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