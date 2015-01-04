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Bogat in zmogljiv zvok
Modni mikro zvočni sistem Philips MCM3150 narekuje ritem zvoka, ki je zaradi tehnologije wOOx natančen in ima močne nizke tone.
CD, MP3-CD, USB, FM
Tehnologija wOOx predstavlja revolucionaren koncept zvočnika, ki omogoča poslušanje in občutenje izjemno globokih basov, glasnejših od kateregakoli drugega zvočnega sistema. Posebni zvočniki delujejo v harmoniji z membrano wOOx. Natančno uglaševanje med glavnim gonilnikom in visokotoncem zagotavlja gladke prehode iz srednje nizkih na visoke frekvence. Dvojno vpeta membrana simetrične konstrukcije proizvaja natančne nizke tone brez opaznega popačenja. Pri polni glasnosti zvočnika wOOx sistem proizvaja izjemno globoke in dinamične nizke tone, ki resnično izboljšajo glasbeni učinek.
Radijski podatkovni sistem (RDS) omogoča naravnavo radijskih postaj, ne da bi si morali zapomniti frekvence. V standardnem načinu RDS prikazuje ime postaje namesto frekvence, s čimer omogoča hitro in preprosto naravnavo. Poleg tega RDS omogoča postajam, da pošljejo besedilna sporočila, kot so novice in informacije o postaji, neposredno na radijski zaslon. Prenos besedila RDS, ki ga radijska postaja pošlje na isti frekvenci, na kateri predvaja, se splošno uporablja v Evropi. Izbirate lahko med osnovnim prikazom RDS (ime postaje) ali pa se naročite na dodatne storitve, osnovane na besedilu.
Kupolasti visokotonski zvočniki reproducirajo čiste visoke in srednje frekvence, zato je zvok iz zvočnikov čistejši. S harmonično mešanico nepopačenega in nespremenjenega zvoka širokega razpona zagotavljajo podrobne in čiste vokale ter natančne instrumentalne tone, zato je zvok v kombinaciji z nizkotonskimi zvočniki uravnotežen in bogat.
4.0
od 5
7
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
dariusz
04/01/2015
Polska
sprzet godny polecenia jak za taka cene.
wieza ogolnie ok dzwiek czysty basy fajne mile dla ucha,radio naprawde dosyc czysto odbiera szybko czyta plyty oraz usb.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM3150 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM3150 Mikrowieża
lusi55
25/07/2014
Polska
Rewelacja
Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM3150 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM3150 Mikrowieża
Maciej01
25/07/2014
Polska
Rewelacja
Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM3150 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM3150 Mikrowieża