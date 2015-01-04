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Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

MCM3150/12

4

| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%

Bogat in zmogljiv zvok

Modni mikro zvočni sistem Philips MCM3150 narekuje ritem zvoka, ki je zaradi tehnologije wOOx natančen in ima močne nizke tone.

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Obsedeni z zvokom

Bogat in zmogljiv zvok

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Tehnologija zvočnika wOOx™ za globoke in močne nizke tone

Tehnologija zvočnika wOOx™ za globoke in močne nizke tone

Tehnologija wOOx predstavlja revolucionaren koncept zvočnika, ki omogoča poslušanje in občutenje izjemno globokih basov, glasnejših od kateregakoli drugega zvočnega sistema. Posebni zvočniki delujejo v harmoniji z membrano wOOx. Natančno uglaševanje med glavnim gonilnikom in visokotoncem zagotavlja gladke prehode iz srednje nizkih na visoke frekvence. Dvojno vpeta membrana simetrične konstrukcije proizvaja natančne nizke tone brez opaznega popačenja. Pri polni glasnosti zvočnika wOOx sistem proizvaja izjemno globoke in dinamične nizke tone, ki resnično izboljšajo glasbeni učinek.

Radijski podatkovni sistem za informacije o postaji in podatk. storitve

Radijski podatkovni sistem (RDS) omogoča naravnavo radijskih postaj, ne da bi si morali zapomniti frekvence. V standardnem načinu RDS prikazuje ime postaje namesto frekvence, s čimer omogoča hitro in preprosto naravnavo. Poleg tega RDS omogoča postajam, da pošljejo besedilna sporočila, kot so novice in informacije o postaji, neposredno na radijski zaslon. Prenos besedila RDS, ki ga radijska postaja pošlje na isti frekvenci, na kateri predvaja, se splošno uporablja v Evropi. Izbirate lahko med osnovnim prikazom RDS (ime postaje) ali pa se naročite na dodatne storitve, osnovane na besedilu.

Kupolasti visokotonski zvočnik za podroben in naraven zvok

Kupolasti visokotonski zvočniki reproducirajo čiste visoke in srednje frekvence, zato je zvok iz zvočnikov čistejši. S harmonično mešanico nepopačenega in nespremenjenega zvoka širokega razpona zagotavljajo podrobne in čiste vokale ter natančne instrumentalne tone, zato je zvok v kombinaciji z nizkotonskimi zvočniki uravnotežen in bogat.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

7

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

04/01/2015

Polska

Polska

sprzet godny polecenia jak za taka cene.

wieza ogolnie ok dzwiek czysty basy fajne mile dla ucha,radio naprawde dosyc czysto odbiera szybko czyta plyty oraz usb.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM3150 Mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM3150 Mikrowieża

25/07/2014

Polska

Polska

Rewelacja

Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM3150 Mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM3150 Mikrowieża

25/07/2014

Polska

Polska

Rewelacja

Rewelacja pod kątem słuchawek bezprzewodowych.Nie jesteś uwiązany do laptopa i mozesz słychać muzyki.Możesz chodzić po całym domu,nawet do toalety :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM3150 Mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM3150 Mikrowieża

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