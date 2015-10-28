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  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Izdelek ni več na voljo

StreamiumBrezžični sistem mikro hi-fi

MCI500H/12

3.8

| (10) Ocene

Osvobodite svojo glasbo

Doživite glasbo, kot si jo želite, v pristnem in mogočnem zvoku. Vsestranski predvajalnik MCi500H omogoča predvajanje s trdega diska kapacitete 160 GB, prenos glasbe iz računalnika, priklop in predvajanje posnetkov z naprav USB ter užitke v neskončnih možnostih spletnega radia.

Poglej vse prednosti

Uživajte v vsej svoji glasbi z enim sistemom – brezžično

Osvobodite svojo glasbo

  • 160 GB/2000 CD-jev

  • Brezplačni spletni radio

  • 2 x 50 W

Skladbe povlecite in spustite iz računalnika

S pomočjo programske opreme Philips WADM za brezžično upravljanje zvočnih naprav (vključeno) lahko s tehnologijo povleci in spusti hitro in preprosto kopirate glasbeno zbirko, ki je shranjena v računalniku, na trdi disk centra Streamium. Tako lahko uživate v vaši glasbeni zbirki, brez da bi vklopili računalnik.

Alfanumerično iskanje z daljinskim upravljalnikom

Alfanumerično iskanje z daljinskim upravljalnikom

S pomočjo funkcije alfanumeričnega iskanja na tipkovnici daljinskega upravljalnika lahko takoj najdete priljubljenega izvajalca, skladbo ali album. Na daljinskem upravljalniku pritisnite "Iskanje" in vtipkajte nekaj prvih črk želene skladbe, izvajalca ali albuma. Prikazal se bo rezultat, ki je najbolj podoben vašemu vnosu. Tako ne boste zapravljali časa z brskanjem po celotni zbirki ali seznamu predvajanja.

Kupolasti visokotonski zvočniki in 13,3 cm (5,25") nizkotonski zvočniki Hi-Fi

Brezžični sistem mikro hi-fi Streamium uporablja najkakovostnejše pretvornike. Visokotonski zvočnik 2,5 cm z mehko kupolo je narejen iz čiste svile in lahko razkrije vsako podrobnost in odtenek glasbe, ne da bi bila ta pri tem groba ali kričeča. 13,3 cm srednjetonski zvočnik je prav tako izjemen in je narejen iz papirnatega stožca, ki omogoča zvočniku to prednost, da je hkrati zelo lahek in tog ter dosega izjemno prehodno delovanje in ohranja zelo nizki frekvenčni odziv do 4 kHz. Ta kombinacija omogoča rezultate, ki poskrbijo, da so vokali slišati zelo naravno in jasno, hkrati pa so basi izjemno močni in dinamični.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.8

od 5

10

Ocene

2

28/10/2015

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Skvele internetove radio s perfektnim zvukem

Uzasna hifi vez s internetovym radiem, krasnym designem a skvelym zvukem. K dispozici harddisk, CD, radio, internetove radio, media server a dalsi. Slouzi uz 5 let a stale bez chyby.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém

29/01/2020

Magyarország

Magyarország

internet rádió

Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....

Prednosti

semmi

Slabosti

Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....

Ta ocena je bila podana za Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Datum uporabe 2018-01-28

Ta ocena je bila podana za Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Datum uporabe 2018-01-28

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható, remek készülék.

Több mint 6 éve használom, de még mindig megállná a helyét egy mostani friss modell mellett. Szépen megtölt egy hatvan négyzetméteres teret zenével :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

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