Izdelek ni več na voljo
MCI500H/12
Osvobodite svojo glasbo
Doživite glasbo, kot si jo želite, v pristnem in mogočnem zvoku. Vsestranski predvajalnik MCi500H omogoča predvajanje s trdega diska kapacitete 160 GB, prenos glasbe iz računalnika, priklop in predvajanje posnetkov z naprav USB ter užitke v neskončnih možnostih spletnega radia.
160 GB/2000 CD-jev
Brezplačni spletni radio
2 x 50 W
S pomočjo programske opreme Philips WADM za brezžično upravljanje zvočnih naprav (vključeno) lahko s tehnologijo povleci in spusti hitro in preprosto kopirate glasbeno zbirko, ki je shranjena v računalniku, na trdi disk centra Streamium. Tako lahko uživate v vaši glasbeni zbirki, brez da bi vklopili računalnik.
S pomočjo funkcije alfanumeričnega iskanja na tipkovnici daljinskega upravljalnika lahko takoj najdete priljubljenega izvajalca, skladbo ali album. Na daljinskem upravljalniku pritisnite "Iskanje" in vtipkajte nekaj prvih črk želene skladbe, izvajalca ali albuma. Prikazal se bo rezultat, ki je najbolj podoben vašemu vnosu. Tako ne boste zapravljali časa z brskanjem po celotni zbirki ali seznamu predvajanja.
Brezžični sistem mikro hi-fi Streamium uporablja najkakovostnejše pretvornike. Visokotonski zvočnik 2,5 cm z mehko kupolo je narejen iz čiste svile in lahko razkrije vsako podrobnost in odtenek glasbe, ne da bi bila ta pri tem groba ali kričeča. 13,3 cm srednjetonski zvočnik je prav tako izjemen in je narejen iz papirnatega stožca, ki omogoča zvočniku to prednost, da je hkrati zelo lahek in tog ter dosega izjemno prehodno delovanje in ohranja zelo nizki frekvenčni odziv do 4 kHz. Ta kombinacija omogoča rezultate, ki poskrbijo, da so vokali slišati zelo naravno in jasno, hkrati pa so basi izjemno močni in dinamični.
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3.8
od 5
10
Ocene
Jindrin
28/10/2015
Česká republika
Preverjen kupec
Skvele internetove radio s perfektnim zvukem
Uzasna hifi vez s internetovym radiem, krasnym designem a skvelym zvukem. K dispozici harddisk, CD, radio, internetove radio, media server a dalsi. Slouzi uz 5 let a stale bez chyby.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém
derek1976
29/01/2020
Magyarország
internet rádió
Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....
Prednosti
semmi
Slabosti
Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....
Ta ocena je bila podana za Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Datum uporabe 2018-01-28
Ta ocena je bila podana za Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Datum uporabe 2018-01-28
Pajti
25/01/2019
Magyarország
Megbízható, remek készülék.
Több mint 6 éve használom, de még mindig megállná a helyét egy mostani friss modell mellett. Szépen megtölt egy hatvan négyzetméteres teret zenével :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer