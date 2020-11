Uporabniki lahko glave ščetke kar najbolje izkoristijo

Glave ščetke se čez čas obrabijo, a ne skrbite: naša tehnologija pametnega prepoznavanja glave ščetke nadzoruje trajanje uporabe glave ščetke in pritisk med ščetkanjem. Ko je čas za zamenjavo, vas na to opozori lučka na ročaju. Tako ste lahko vedno prepričani, da vam glava ščetke zagotavlja vrhunsko in učinkovito čiščenje.