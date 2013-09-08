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Uživajte v mogočnosti domačega kina s trismernimi zvočniki
Dinamični trismerni zvočniki so prava rešitev za najboljše doživetje zvoka domačega kina. Z inovativnim sistemom za domači kino Philips HTS5561 predvajajte najljubše razvedrilne vsebine, vključno s 3D Blu-ray.
3D Blu-ray
Podpora za iPod/iPhone
Trismerni zvočniki 3D imajo pogonske enote pod kotom, ki zvok predvajajo proti sprednjemu in stranskim delom za večje območje idealnega poslušanja, kar zagotavlja pristnejši kinematografski prostorski zvok.
Brezžični zadnji zvočniki zagotavljajo prilagodljivost in premičnost ob postavljanju zvočnikov. Razviti so z uporabo tehnologij, ki preprečujejo motnje in zagotavljajo čist prostorski zvok brez nerodnih žičnih povezav.
Prepustite se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem Full HD. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo pristno sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi slikami. 3D-filmi na ploščah Blu-ray nudijo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Blu-ray omogoča tudi predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno pristen.
4.0
od 5
1
Ocena
100%
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RadanK
08/09/2013
Česká republika
Jsem s ním naprosto spokojený.
S kinem jsem naprosto spokojen. Určitě mohu doporučit.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS5561 Domácí kino 5.1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS5561 Domácí kino 5.1
Domači kino lahko povežete z vsemi drugimi televizorji Philips.
Na spletni strani www.philips.com/blu-ray lahko preverite, ali je storitev televizije na zahtevo na voljo v vaši državi.