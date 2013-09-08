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Izdelek ni več na voljo

5.1-kanalni domači kino

HTS5561/12

4

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Uživajte v mogočnosti domačega kina s trismernimi zvočniki

Dinamični trismerni zvočniki so prava rešitev za najboljše doživetje zvoka domačega kina. Z inovativnim sistemom za domači kino Philips HTS5561 predvajajte najljubše razvedrilne vsebine, vključno s 3D Blu-ray.

Poglej vse prednosti

Obsedeni z zvokom

Uživajte v mogočnosti domačega kina s trismernimi zvočniki

  • 3D Blu-ray

  • Podpora za iPod/iPhone

Trismerni zvočniki 3D zvok enakomerno porazdelijo po prostoru

Trismerni zvočniki 3D zvok enakomerno porazdelijo po prostoru

Trismerni zvočniki 3D imajo pogonske enote pod kotom, ki zvok predvajajo proti sprednjemu in stranskim delom za večje območje idealnega poslušanja, kar zagotavlja pristnejši kinematografski prostorski zvok.

Možnost brezžičnih zvočnikov za namestitev brez nadležnih kablov

Možnost brezžičnih zvočnikov za namestitev brez nadležnih kablov

Brezžični zadnji zvočniki zagotavljajo prilagodljivost in premičnost ob postavljanju zvočnikov. Razviti so z uporabo tehnologij, ki preprečujejo motnje in zagotavljajo čist prostorski zvok brez nerodnih žičnih povezav.

3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje

3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje

Prepustite se novim doživetjem v svoji dnevni sobi s 3D-filmi in 3D-televizorjem Full HD. Aktivna 3D-tehnologija uporablja najnovejše zaslone s hitrim preklapljanjem, ki predvajajo pristno sliko z neverjetno globino v polni visoki ločljivosti 1080 x 1920. 3D-slika polne visoke ločljivosti nastane pri gledanju s posebnimi očali, pri katerih je odpiranje in zapiranje leve in desne leče sinhronizirano z izmeničnimi slikami. 3D-filmi na ploščah Blu-ray nudijo bogato in izjemno kakovostno izbiro vsebin. Blu-ray omogoča tudi predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno pristen.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Jsem s ním naprosto spokojený.

S kinem jsem naprosto spokojen. Určitě mohu doporučit.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTS5561 Domácí kino 5.1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTS5561 Domácí kino 5.1

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Omejitve odgovornosti

  1. Domači kino lahko povežete z vsemi drugimi televizorji Philips.

  2. Na spletni strani www.philips.com/blu-ray lahko preverite, ali je storitev televizije na zahtevo na voljo v vaši državi.