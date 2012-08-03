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Zmogljiv prostorski zvok
Omislite si pravi kino kar doma. Domače razvedrilo izboljšajte z odkritimi pogonskimi enotami zvočnikov za zmogljiv prostorski zvok in višanjem ločljivosti DVD-videa na 1080p prek povezave HDMI za slike skoraj visoke ločljivosti.
DVD
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Ker Dolby Digital, vodilni svetovni standard za digitalni večkanalni zvok, uporablja enak način obdelave zvoka, kot ga ima človeško uho, doživljate izjemno kakovosten prostorski zvok z resničnimi prostorskimi značilnostmi.
4.5
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dede
03/08/2012
Polska
W pełni udany zestaw.
Bardzo dobra jakośc dźwięku i obrazu. Wystarczająca ilość gniazd i złączy. Atrakcyjny wygląd zestawu ze względu na swoją prostotę, a w szczególności niepowtarzalny design głośników.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Zibi
15/05/2012
Polska
Dobry dzwięk, prosta obsługa, estetyczny i elegancki wygląd
Dobre i mocne brzmienie w małych gabarytowo głośnikach. Elegancki wyglad oraz prostota obsługi. Bardzo dobry zestaw do niewielkich pomieszczen.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1