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Obsedeni z zvokom
Omislite si pravi kino kar doma. Domači kino Philips ima zmogljive zvočnike z nizkotonsko cevjo in višanjem ločljivosti prek povezave HDMI na visoko ločljivost 1080p navdušilo kot še nikoli doslej
HDMI 1080p
Zaradi vgrajenega odkodirnika Dolby Digital, ki obdeluje vseh šest kanalov zvočnih informacij in tako zagotavlja vrhunski prostorski zvok ter presunljiv naravni občutek prostora in dinamične resničnosti, zunanji odkodirnik ni potreben. Dolby Pro Logic II zagotavlja pet kanalov obdelave prostorskega zvoka iz kateregakoli stereo vira.
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4.5
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Forsus
18/08/2013
Česká republika
Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní
S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS3510 Domácí kino 5.1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS3510 Domácí kino 5.1
sebek79
15/05/2012
Polska
małe a cieszy
jakosc dzwieku bardzo dobra w stosunku do wielkosci głosnikow.prostota obslugi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1