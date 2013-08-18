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Izdelek ni več na voljo

5.1-kanalni domači kino

HTS3510/12

4.5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Obsedeni z zvokom

Omislite si pravi kino kar doma. Domači kino Philips ima zmogljive zvočnike z nizkotonsko cevjo in višanjem ločljivosti prek povezave HDMI na visoko ločljivost 1080p navdušilo kot še nikoli doslej

Poglej vse prednosti

Mogočen zvok domačega kina z globokimi nizkimi toni

Obsedeni z zvokom

  • HDMI 1080p

Zmogljivi zvočniki z nizkotonsko cevjo za vrhunski zvok

Zmogljivi zvočniki z nizkotonsko cevjo za vrhunski zvok

Prostorski zvok Dolby Digital in Pro Logic II

Prostorski zvok Dolby Digital in Pro Logic II

Zaradi vgrajenega odkodirnika Dolby Digital, ki obdeluje vseh šest kanalov zvočnih informacij in tako zagotavlja vrhunski prostorski zvok ter presunljiv naravni občutek prostora in dinamične resničnosti, zunanji odkodirnik ni potreben. Dolby Pro Logic II zagotavlja pet kanalov obdelave prostorskega zvoka iz kateregakoli stereo vira.

300 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

300 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

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Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt, je spolehlivý a kvalitní

S touto značkou jsem spokojen až hodně dlouho, vidím to na mini věži co jsem zakoupil před 10 lety, a do tet je bez chyby a bez jakého poškození, tak pevně věřím že bude kvalitní a spolehlivý tento produkt podstatě všechny výrobky co mám zakoupené od firmy PHILIPS

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTS3510 Domácí kino 5.1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTS3510 Domácí kino 5.1

15/05/2012

Polska

Polska

małe a cieszy

jakosc dzwieku bardzo dobra w stosunku do wielkosci głosnikow.prostota obslugi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HTS3510 Zestaw kina domowego 5.1

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