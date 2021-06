Prostorski zvok na zahtevo – snemljivi brezžični prostorski zvočniki

Zatopite se v vrhunski prostorski zvok, ko si tega zaželite. Brezžične prostorske zvočnike enostavno snemite z glavne enote SoundBar in jih postavite v zadnji del prostora, da v igrah in filmih lahko uživate v polnem 5.1-kanalnem prostorskem zvoku. Ko je dogajanje končano, zvočnike namestite nazaj na enoto SoundBar za predvajanje glasbe in TV-oddaj. Lastniška brezžična zvočna tehnologija in prostorski zvočniki, ki delujejo na enotni frekvenci, odpravljajo omrežne motnje. Rezultat tega je popolnoma brezžičen zvočni sistem z nezmanjšano kakovostjo zvoka pri glasbi in filmih