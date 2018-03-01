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Takojšnja ustvarjalnost, stalna nega
Večnamenski oblikovalnik Philips vam omogoča vsestransko oblikovanje sodobnih pričesk za vsako priložnost in je nežnejši do las.
SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las
6 nastavkov za oblikovanje
Temperatura 190 °C
Keramična prevleka
Samodejni izklop
Večnamenski oblikovalnik Philips vsebuje: 16 mm klešče za kodranje za svedrčke; tanko krtačo za 16 mm klešče za dodaten volumen; kodralnik s kombiniranima ravnalnima in kodralnima ploščama 2-v-1 za ravno in nakodrano pričesko; dve lasni zaponki za enostavno oblikovanje.
Keramična prevleka za boljšo nego las.
Temperatura za oblikovanje 190 °C zagotavlja dolgotrajne rezultate in zmanjšuje možnost poškodbe las.
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5.0
od 5
11
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Adéla
01/03/2018
Česká republika
úžasný pomocník pro dlouhodobý styling vlasů
Tato ultralehká designová kulma v krásné tyrkysové barvě je mým skvělým pomocníkem pro vytvoření stylingu mých vlasů, který skutečně trvá! Kulma je za chviličku nahřátá a připravená k okamžitému použití. Keramický povrch nádstavců se postará o tom, aby nedošlo k poškození vlasů. Je proto vhodná pro časté použití. Nejvíce používám nádstavec pro krepování vlasů, díky kterému mám objemnou hřívu déle jak 1 týden! Po tuto dobu si vlasy ani nerozčesávám, jelikož nedochází k jejich zacuchání a vypadají skvěle jako čerstvě nakrepované. Jsem velice překvapená i z toho, že se mi nemastí vlasy a nemusím je tak často umývat jako když vlasy nakrepované nemám. S nádstavci pro tvorbu vln se ještě musím naučit pracovat, abych měla vlny pěkně jednotné a né každou jinou jako tomu bylo poprvé, když jsem si s nimi vlasy natáčela :-D Vše je uloženo v cestovní taštičce, mám tak své pomocníky kdykoliv po ruce a nemusím se obávat jejich poškození. Tuto úžasnou kulmu doporučuji všem, kteří si potrpí na stylingu svých vlasů, rádi jej obměňují a v neposlední řadě chtějí ušetřit peníze a čas za kadeřníka!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1
Natka2001
25/12/2014
Česká republika
Všestranná
Žehlička i kulma zároveň stojí za to, žehlí i kulmuje vlasy perfektně. Co se týče vln, musíte ale vědět jak na to :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1
Анатол
27/10/2021
Україна
Бомба
Жена пользуется очень долго работает без проблем советую
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8698/00 Multi-Styler
Datum uporabe 2019-10-27
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8698/00 Multi-Styler
Datum uporabe 2019-10-27