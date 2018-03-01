IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Posnetek z enim izdelkom
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija izdelka z dodatno opremo
  • Fotografija embalaže
  • Posnetek z enim izdelkom
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija izdelka z dodatno opremo
  • Fotografija embalaže

Izdelek ni več na voljo

Večnamenski oblikovalnik

HP8698/00

5

| (11) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Takojšnja ustvarjalnost, stalna nega

Večnamenski oblikovalnik Philips vam omogoča vsestransko oblikovanje sodobnih pričesk za vsako priložnost in je nežnejši do las.

Poglej vse prednosti

SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las

Takojšnja ustvarjalnost, stalna nega

  • 6 nastavkov za oblikovanje

  • Temperatura 190 °C

  • Keramična prevleka

  • Samodejni izklop

16 mm klešče in tanka krtača; ravnalni in kodralni plošči; 2 zaponki

16 mm klešče in tanka krtača; ravnalni in kodralni plošči; 2 zaponki

Večnamenski oblikovalnik Philips vsebuje: 16 mm klešče za kodranje za svedrčke; tanko krtačo za 16 mm klešče za dodaten volumen; kodralnik s kombiniranima ravnalnima in kodralnima ploščama 2-v-1 za ravno in nakodrano pričesko; dve lasni zaponki za enostavno oblikovanje.

Keramična prevleka na vsakem toplotnem nastavku

Keramična prevleka na vsakem toplotnem nastavku

Keramična prevleka za boljšo nego las.

Temperatura za oblikovanje pričeske 190 °C za dolgotrajne rezultate

Temperatura za oblikovanje pričeske 190 °C za dolgotrajne rezultate

Temperatura za oblikovanje 190 °C zagotavlja dolgotrajne rezultate in zmanjšuje možnost poškodbe las.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

11

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

01/03/2018

Česká republika

Česká republika

úžasný pomocník pro dlouhodobý styling vlasů

Tato ultralehká designová kulma v krásné tyrkysové barvě je mým skvělým pomocníkem pro vytvoření stylingu mých vlasů, který skutečně trvá! Kulma je za chviličku nahřátá a připravená k okamžitému použití. Keramický povrch nádstavců se postará o tom, aby nedošlo k poškození vlasů. Je proto vhodná pro časté použití. Nejvíce používám nádstavec pro krepování vlasů, díky kterému mám objemnou hřívu déle jak 1 týden! Po tuto dobu si vlasy ani nerozčesávám, jelikož nedochází k jejich zacuchání a vypadají skvěle jako čerstvě nakrepované. Jsem velice překvapená i z toho, že se mi nemastí vlasy a nemusím je tak často umývat jako když vlasy nakrepované nemám. S nádstavci pro tvorbu vln se ještě musím naučit pracovat, abych měla vlny pěkně jednotné a né každou jinou jako tomu bylo poprvé, když jsem si s nimi vlasy natáčela :-D Vše je uloženo v cestovní taštičce, mám tak své pomocníky kdykoliv po ruce a nemusím se obávat jejich poškození. Tuto úžasnou kulmu doporučuji všem, kteří si potrpí na stylingu svých vlasů, rádi jej obměňují a v neposlední řadě chtějí ušetřit peníze a čas za kadeřníka!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1

25/12/2014

Česká republika

Česká republika

Všestranná

Žehlička i kulma zároveň stojí za to, žehlí i kulmuje vlasy perfektně. Co se týče vln, musíte ale vědět jak na to :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1

27/10/2021

Україна

Україна

Бомба

Жена пользуется очень долго работает без проблем советую

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8698/00 Multi-Styler

Datum uporabe 2019-10-27

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8698/00 Multi-Styler

Datum uporabe 2019-10-27

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki