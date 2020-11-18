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Izdelek ni več na voljo

Essential Care

HP8319/00

5

| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Enostavno ravni in sijoči lasje

Daljši plošči novega ravnalnika Essential Care sta zasnovani posebej za hitro in enostavno uporabo, zato z njima hitreje oblikujete ravno pričesko, hkrati pa sta tudi nežnejši do las.

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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

s 100 mm dolgima ploščama

Enostavno ravni in sijoči lasje

  • Daljši plošči (100 mm)

  • Temperatura za prof. oblikovanje 210 °C

  • Keramični plošči

Dolgi plošči za hitro in enostavno ravnanje

Dolgi plošči za hitro in enostavno ravnanje

Daljši plošči omogočata boljši stik z lasmi in vam pomagata, da hitreje oblikujete čudovite ravne lase.

Temperatura za profesionalno oblikovanje 210 °C za popolno pričesko

Temperatura za profesionalno oblikovanje 210 °C za popolno pričesko

Visoka temperatura vam omogoča spreminjanje oblike pričeske in vam zagotavlja popoln videz.

Hiter čas segrevanja in pripravljenost za uporabo v 60 sekundah

Hiter čas segrevanja in pripravljenost za uporabo v 60 sekundah

Ravnalnik las se hitro segreje in je pripravljen za uporabo v 60 sekundah.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

18/11/2020

Україна

Україна

Рекомендую

Классный,удобный и качественный. Не портит волосы,очень хорошо выпрямляет и комфортно делать закрученные локоны!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8319/00 Essential Care

Datum uporabe 2018-11-18

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8319/00 Essential Care

Datum uporabe 2018-11-18

10/04/2019

Україна

Україна

Зберігає волосся цілим і неушкодженим

Чудовий утюжок,підходить для постійного використання

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8319/00 Essential Care

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8319/00 Essential Care

10/04/2019

Україна

Україна

Чудовий продукт. З своєю функцією справляється.

Чудові щипці! Легкі, пластини швидко нагріваються, в руці комфортно. За короткий час можна зробити стильну зачіску!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8319/00 Essential Care

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP8319/00 Essential Care

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 