Izdelek ni več na voljo
Enostavno ravni in sijoči lasje
Daljši plošči novega ravnalnika Essential Care sta zasnovani posebej za hitro in enostavno uporabo, zato z njima hitreje oblikujete ravno pričesko, hkrati pa sta tudi nežnejši do las.
Daljši plošči (100 mm)
Temperatura za prof. oblikovanje 210 °C
Keramični plošči
Daljši plošči omogočata boljši stik z lasmi in vam pomagata, da hitreje oblikujete čudovite ravne lase.
Visoka temperatura vam omogoča spreminjanje oblike pričeske in vam zagotavlja popoln videz.
Ravnalnik las se hitro segreje in je pripravljen za uporabo v 60 sekundah.
5.0
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kindom
18/11/2020
Україна
Рекомендую
Классный,удобный и качественный. Не портит волосы,очень хорошо выпрямляет и комфортно делать закрученные локоны!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8319/00 Essential Care
Datum uporabe 2018-11-18
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8319/00 Essential Care
Datum uporabe 2018-11-18
Юлія999
10/04/2019
Україна
Зберігає волосся цілим і неушкодженим
Чудовий утюжок,підходить для постійного використання
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8319/00 Essential Care
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8319/00 Essential Care
lenok232010
10/04/2019
Україна
Чудовий продукт. З своєю функцією справляється.
Чудові щипці! Легкі, пластини швидко нагріваються, в руці комфортно. За короткий час можна зробити стильну зачіску!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8319/00 Essential Care
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP8319/00 Essential Care
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)