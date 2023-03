Bolj zdravo. Okusnejše. Enostavnejše. Zdaj še povezano

Airfryer 13 v 1 s povezavo. Uporabite za cvrtje, pečenje, praženje in številne druge načine priprave hrane, in to na daljavo. Najnovejša izkušnja pri pripravi bolj zdravih in okusnejših receptov doma z upravljanjem na daljavo in še enostavneje kot kdaj koli prej. Več o izdelku