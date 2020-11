Visokotemperaturna plošča za žar ohrani ves okus

Zahvaljujoč visoki temperaturi električne plošče za žar se v hrani ohranijo vsi sokovi in okus. Ko pride hrana v stik s površino žara, prične cvrčati in dobivati slastno zlatorjavo skorjo, zaradi katere ostanejo vse hranljive snovi in okus v hrani, kamor tudi spadajo.