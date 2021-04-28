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Izdelek ni več na voljo
2 reži
Kompaktno
Belo-modra
Zahvaljujoč svoji kompaktni obliki Philipsov opekač zavzame malo prostora na pultu.
Velike reže omogočajo vstavitev različnih vrst kruha.
Snemljivi pladenj za drobtine omogoča preprosto čiščenje.
4.4
od 5
11
Ocene
82%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mishutka17
28/04/2021
Česká republika
Šikovný malý pomocník
Šikovný malý pomocník do kuchyně. Topinkovač je prostě přítel do nepohody :-) Poměr cena a kvalita skvělý, údržba jednoduchá. Na kuchyňské lince nezabere ani moc místa.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2566/70 Topinkovač
Date of Use 2019-04-28
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2566/70 Topinkovač
Date of Use 2019-04-28
rm_rossi
18/06/2020
България
Издръжлива машинка!
Имаме го от почти 10 години и едва сега се предаде, но го стегнах и се надявам да изкара още. Удобен и приятен на вид, има функция за повдигане на филийките, ако са малки.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2566/70 Тостер
Date of Use 2018-06-18
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2566/70 Тостер
Date of Use 2018-06-18
Helg25
27/06/2019
Україна
Чудово готує тости
Швидко та зручно готувати тости з різних видів хлібу. Тости виходять дуже смачними. Завдяки регулятору потужності зручно виставляти ступінь підсмажування. Легко очищується від крихт.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2566/70 Тостер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2566/70 Тостер