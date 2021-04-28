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  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
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  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionOpekač

HD2566/70

4.4
| (11) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 82%
Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
Kompaktni opekač Philips okusno popeče vsak kruh. Ima dve veliki reži za kruh z nastavljivo širino za enakomerno popečenost in nastavljivim regulatorjem zapečenosti za popečene kruhke. Snemljiv pladenj za drobtine omogoča enostavno čiščenje.
Poglej vse prednosti

Opekač kompaktne zasnove z velikimi režami za kruh

Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka

  • 2 reži

  • Kompaktno

  • Belo-modra

Kompaktni opekač zavzame malo prostora na pultu

Zahvaljujoč svoji kompaktni obliki Philipsov opekač zavzame malo prostora na pultu.

Velike reže za različne vrste kruha

Velike reže za različne vrste kruha

Velike reže omogočajo vstavitev različnih vrst kruha.

Snemljivi pladenj za drobtine za enostavno čiščenje

Snemljivi pladenj za drobtine za enostavno čiščenje

Snemljivi pladenj za drobtine omogoča preprosto čiščenje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

11

Ocene

82%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3

28/04/2021

Česká republika

Česká republika

Šikovný malý pomocník

Šikovný malý pomocník do kuchyně. Topinkovač je prostě přítel do nepohody :-) Poměr cena a kvalita skvělý, údržba jednoduchá. Na kuchyňské lince nezabere ani moc místa.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2566/70 Topinkovač

Date of Use 2019-04-28

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2566/70 Topinkovač

Date of Use 2019-04-28

18/06/2020

България

България

Издръжлива машинка!

Имаме го от почти 10 години и едва сега се предаде, но го стегнах и се надявам да изкара още. Удобен и приятен на вид, има функция за повдигане на филийките, ако са малки.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2566/70 Тостер

Date of Use 2018-06-18

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2566/70 Тостер

Date of Use 2018-06-18

27/06/2019

Україна

Україна

Чудово готує тости

Швидко та зручно готувати тости з різних видів хлібу. Тости виходять дуже смачними. Завдяки регулятору потужності зручно виставляти ступінь підсмажування. Легко очищується від крихт.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2566/70 Тостер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2566/70 Тостер

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