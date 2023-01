Enostavno glajenje gub vsak dan

Philipsov prani likalnik EasyTouch Plus je zasnovan za vsakodnevno enostavno glajenje gub. Je idealna naprava za hitre popravke, občutljive tkanine in oblačila, ki so zahtevna za likanje, saj nudi širok izbor ključnih rešitev s parnim likanjem. Več o izdelku