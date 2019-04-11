Izdelek ni več na voljo
Vrhunska zmogljivost dan za dnem
Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Z novo likalno ploščo SteamGlide za neprekinjen močan izpust pare in enostavnim odstranjevanjem vodnega kamna je ta parni likalnik Philips odlična naložba, ki jo boste lahko dolgo uporabljali.
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2000 W
Izpust pare 30 g/min
Izpust pare 85 g
2000 W moči omogoča stalno visoko nastavitev pare.
Neprekinjen izpust pare do 30 g/min za boljše glajenje gub.
Izpust pare 85 g likalnika vam omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.
Nagrade
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Maryna666
11/04/2019
Україна
Справляется на все 100%
Пользуемся утюгом более 7 лет. Замечательный, все свои функции выполняет на отлично. Очень мощный. Гладит идеально от постельного белья до деликатных тканей. Отпаривает хорошо. За эти 7 лет ни одной поломки.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC2907/02
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC2907/02
Siobhan
12/12/2013
Polska
Produkt jest doskonały
Moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości, a samo urządzenie wydajne i przydatne. :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe