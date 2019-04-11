IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron

Izdelek ni več na voljo

PowerLifeParni likalnik

GC2907/02

5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Vrhunska zmogljivost dan za dnem

Za vedno odlične rezultate potrebujete likalnik, ki vas nikoli ne bo pustil na cedilu. Z novo likalno ploščo SteamGlide za neprekinjen močan izpust pare in enostavnim odstranjevanjem vodnega kamna je ta parni likalnik Philips odlična naložba, ki jo boste lahko dolgo uporabljali.

Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likalnik z likalno ploščo SteamGlide

Vrhunska zmogljivost dan za dnem

  • 2000 W

  • Izpust pare 30 g/min

  • Izpust pare 85 g

2000 W moči omogoča stalno visoko nastavitev pare

2000 W moči omogoča stalno visoko nastavitev pare

2000 W moči omogoča stalno visoko nastavitev pare.

Neprekinjen izpust pare do 30 g/min za boljše glajenje gub

Neprekinjen izpust pare do 30 g/min za boljše glajenje gub

Neprekinjen izpust pare do 30 g/min za boljše glajenje gub.

Izpust pare do 85 g za najtrdovratnejše gube

Izpust pare do 85 g za najtrdovratnejše gube

Izpust pare 85 g likalnika vam omogoča enostavno glajenje tudi najtrdovratnejših gub.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

11/04/2019

Україна

Україна

Справляется на все 100%

Пользуемся утюгом более 7 лет. Замечательный, все свои функции выполняет на отлично. Очень мощный. Гладит идеально от постельного белья до деликатных тканей. Отпаривает хорошо. За эти 7 лет ни одной поломки.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC2907/02

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC2907/02

12/12/2013

Polska

Polska

Produkt jest doskonały

Moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości, a samo urządzenie wydajne i przydatne. :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki