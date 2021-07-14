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  • Enostaven in učinkovit
  • Enostaven in učinkovit
  • Enostaven in učinkovit
  • Enostaven in učinkovit
  • Enostaven in učinkovit
  • Enostaven in učinkovit
  • Enostaven in učinkovit
  • Enostaven in učinkovit
  • Enostaven in učinkovit
  • Enostaven in učinkovit
  • Enostaven in učinkovit
  • Enostaven in učinkovit
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  • Enostaven in učinkovit

Izdelek ni več na voljo

EasySpeedParni likalnik

GC1750/20

4.8
| (42) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%

1 nagrada

Enostaven in učinkovit
Z likalnikom EasySpeed je likanje enostavnejše in ste vi učinkovitejši, saj skozi reže odvaja več pare, se ponaša s keramično likalno ploščo za odlično drsenje po vseh tkaninah in odpornostjo na praske ter funkcijo Calc Clean za dolgotrajno delovanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

4-kanalni izpust pare za boljše rezultate likanja

Enostaven in učinkovit

  • Do 100-gramski dodatni izpust pare

  • Keramična likalna plošča

  • Preprečevanje kapljanja

220 ml posoda za vodo za daljši čas likanja

220 ml posoda za vodo za daljši čas likanja

Manj polnjenja s posebno veliko, 220-mililitrsko posodo za vodo omogoča, da lahko naenkrat zlikate več oblačil.

Vgrajen razpršilnik vode enakomerno navlaži tkanino

Vgrajen razpršilnik vode enakomerno navlaži tkanino

Funkcija pršenja proizvaja fino pršenje, ki enakomerno navlaži tkanino za lažje likanje gub.

Večja likalna plošča za likanje večjih površin naenkrat*

Večja likalna plošča za likanje večjih površin naenkrat*

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

42

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

14/07/2021

Česká republika

Česká republika

Lehká žehlička

Výborný poměr cena-výkon, na základní žehlení bohatě stačí. Je lehká.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

06/07/2021

Česká republika

Česká republika

Lehká žehlička

Žehlička je lehká, dobře se drží v ruce, madlo nepálí. Přívodní elektrický kabel je dlouhý, tudíž se krásně dá žehlit větší plocha najednou a nemusí se oblečení neustále posunovat.

Prednosti

Malá hmotnost, dlouhý elektrický kabel

Slabosti

Nenašla jsem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

29/06/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělí vyrobek

V daném cenové kategorii bezkonkurenční vyrobek opravdu dobrá cena

Prednosti

Snadná manipulace a kvalita zpracovani

Slabosti

Zadne

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s predhodno serijo Comfort