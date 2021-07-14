2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Do 100-gramski dodatni izpust pare
Keramična likalna plošča
Preprečevanje kapljanja
Manj polnjenja s posebno veliko, 220-mililitrsko posodo za vodo omogoča, da lahko naenkrat zlikate več oblačil.
Funkcija pršenja proizvaja fino pršenje, ki enakomerno navlaži tkanino za lažje likanje gub.
Nagrade
4.8
od 5
42
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Rozaa
14/07/2021
Česká republika
Lehká žehlička
Výborný poměr cena-výkon, na základní žehlení bohatě stačí. Je lehká.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
P.W.
06/07/2021
Česká republika
Del promocije
Lehká žehlička
Žehlička je lehká, dobře se drží v ruce, madlo nepálí. Přívodní elektrický kabel je dlouhý, tudíž se krásně dá žehlit větší plocha najednou a nemusí se oblečení neustále posunovat.
Prednosti
Malá hmotnost, dlouhý elektrický kabel
Slabosti
Nenašla jsem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
rachile
29/06/2021
Česká republika
Del promocije
Skvělí vyrobek
V daném cenové kategorii bezkonkurenční vyrobek opravdu dobrá cena
Prednosti
Snadná manipulace a kvalita zpracovani
Slabosti
Zadne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
V primerjavi s predhodno serijo Comfort