Nastavek za trda tla TriActive Z za odstranjevanje prahu in drobtin

Novi nastavek za trda tla TriActive Z odstranjuje prah in drobtine hkrati. Edinstvena zasnova v obliki črke Z prah in večje drobtine usmerja skozi zračni kanal in jih pri tem ne potiska naprej. Stranski zračni kanali poskrbijo za odlično čiščenje ob podstavkih. Zdaj ni treba več dvigniti nastavka, da bi posesali večje drobtine, tla pa bodo odslej izjemno čista.