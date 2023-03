Sistem za pametno zaznavanje prilagodi postopek čiščenja kakršnemkoli okolju.

Novi robotski sesalnik je opremljen s sistemom za pametno zaznavanje, sestavljenim iz pametnih čipov, do 25 senzorjev, giroskopa in merilnika pospeška, ki mu omogočajo, da učinkovito čisti sam. Robot se spozna z okoljem in izbere optimalno strategijo čiščenja, da vaš dom očisti kar najhitreje. Ne bo se zagozdil, po potrebi pa se bo vrnil do priključne postaje.