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SmartPro Easy Komplet nadomestnih delov

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SmartPro EasyKomplet nadomestnih delov

FC8007/01

SmartPro Easy Komplet nadomestnih delov

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Priročniki in dokumentacija

Komplet nadomestnih delov je združljiv z robotskimi sesalniki SmartPro Easy. Komplet vključuje 2 filtra Ultra Hygiene EPA12 in 1 par stranskih ščetk, ki jih morate zamenjati, da podaljšate življenjsko dobo robotskega sesalnika.

  • PDF dat.
  • 18 September 2026