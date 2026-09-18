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SmartPro Easy Komplet nadomestnih delov
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FC8007/01
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Komplet nadomestnih delov je združljiv z robotskimi sesalniki SmartPro Easy. Komplet vključuje 2 filtra Ultra Hygiene EPA12 in 1 par stranskih ščetk, ki jih morate zamenjati, da podaljšate življenjsko dobo robotskega sesalnika.