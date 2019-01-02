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  • Komplet nadomestnih delov
  • Komplet nadomestnih delov
  • Komplet nadomestnih delov
  • Komplet nadomestnih delov
  • Komplet nadomestnih delov
  • Komplet nadomestnih delov
  • Komplet nadomestnih delov

SmartPro EasyKomplet nadomestnih delov

FC8007/01

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Komplet nadomestnih delov

Komplet nadomestnih delov je združljiv z robotskimi sesalniki SmartPro Easy. Komplet vključuje 2 filtra Ultra Hygiene EPA12 in 1 par stranskih ščetk, ki jih morate zamenjati, da podaljšate življenjsko dobo robotskega sesalnika.

Poglej vse prednosti

Za SmartPro Easy

Komplet nadomestnih delov

  • 2 zamenljiva filtra

  • 1 par krtač

2 nadomestna filtra za optimalno zmogljivost

Nadomestni filter vsebuje 2 zamenljiva filtra, ki zagotavljata optimalno čiščenje

Izjemno dolge stranske krtače za čiščenje na mestih, kjer se nabira prah

Izjemno dolge stranske krtače za čiščenje na mestih, kjer se nabira prah

Z izjemno dolgimi stranskimi krtačami doseže globlje v kote in bližje stenam. Čisti na mestih, kjer se nabira prah.

Zamenjajte vsake 4 mesece, da podaljšate življenjsko dobo aparata

Zamenjajte vsake 4 mesece, da podaljšate življenjsko dobo aparata

Zamenjajte vsake 4 mesece, da podaljšate življenjsko dobo robotskega sesalnika.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

02/01/2019

Україна

Україна

Пришло быстро, качество хорошее!

Всё отлично, упакованно, взял сразу на всякий случай!! Была скидка!!! Спасибо!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір

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