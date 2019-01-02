2 leti garancije
Komplet nadomestnih delov
Komplet nadomestnih delov je združljiv z robotskimi sesalniki SmartPro Easy. Komplet vključuje 2 filtra Ultra Hygiene EPA12 in 1 par stranskih ščetk, ki jih morate zamenjati, da podaljšate življenjsko dobo robotskega sesalnika.
2 zamenljiva filtra
1 par krtač
Nadomestni filter vsebuje 2 zamenljiva filtra, ki zagotavljata optimalno čiščenje
Z izjemno dolgimi stranskimi krtačami doseže globlje v kote in bližje stenam. Čisti na mestih, kjer se nabira prah.
Zamenjajte vsake 4 mesece, da podaljšate življenjsko dobo robotskega sesalnika.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sasha1100
02/01/2019
Україна
Пришло быстро, качество хорошее!
Всё отлично, упакованно, взял сразу на всякий случай!! Была скидка!!! Спасибо!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SmartPro Easy FC8007/01 Запасний набір