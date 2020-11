100-sekundni Magic ESP™

S pomočjo Magic Electronic Skip Protection™ vaša glasba ne bo preskakovala, tudi če je vaš predvajalnik MP3-CD izpostavljen udarcem in tresljajem, npr. med rekreativnim tekom ali premikanjem. Naprave, opremljene z Magic Electronic Skip Protection™, imajo inteligenten elektronski medpomnilnik, ki lahko shrani različne glasbene formate kot sta MP3 in WMA. Medpomnilnik samodejno spreminja svojo vsebino in hitrost vrtenja ter tako zagotavlja nemoteno uživanje v glasbi.