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Brezžično poslušajte glasbo iz iPoda/iPhona/iPada
Glasbo poslušajte brezžično prek povezave Bluetooth®. Ta Philipsov priključni sistem predvaja tudi glasbo s CD-ja ali iPoda/iPada/iPhona prek osvetljenega priključka v pristnem in kristalno čistem zvoku – to omogočata tehnologiji LivingSound in Pure Digital.
Bluetooth
z osvetljenim priključkom
Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone/iPad in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.
Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.
Philipsova tehnologija LivingSound, ki je v pripravi za patentiranje, izjemno poveča idealno območje za poslušanje v prostoru in zato omogoča intenzivno poslušanje glasbe v širšem območju. S kombinacijo različnih zvočnih postopkov tehnologija LivingSound obnovi bogate in prostorske podrobnosti zvočnega spektra, ki se pri kompaktnem stereo sistemu pogosto izgubijo. Učinek deluje širše od pričakovanega idealnega območja in se obsežno in enakomerno porazdeli po prostoru. Sedaj boste lahko uživali ob glasbi tudi izven tradicionalnega ozkega območja. Doživite najboljši stereo zvok v širšem območju.
4.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
MZet
14/07/2017
Polska
dobry sprzęt do pokoju dziecka
dobrze grająca i zdecydowanie ładnie wyglądająca wieża. Użytkuję ją ponad 4 lata. Jedyna wada to zacinający się od pewnego czasu czytnik CD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DTM5095 wieża z podstawką dokującą
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DTM5095 wieża z podstawką dokującą