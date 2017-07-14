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Izdelek ni več na voljo

Philips Fideliopriključni zvočni sistem

DTM5095/12

4

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Brezžično poslušajte glasbo iz iPoda/iPhona/iPada

Glasbo poslušajte brezžično prek povezave Bluetooth®. Ta Philipsov priključni sistem predvaja tudi glasbo s CD-ja ali iPoda/iPada/iPhona prek osvetljenega priključka v pristnem in kristalno čistem zvoku – to omogočata tehnologiji LivingSound in Pure Digital.

Poglej vse prednosti

Obsedeni z zvokom

Brezžično poslušajte glasbo iz iPoda/iPhona/iPada

  • Bluetooth

  • z osvetljenim priključkom

Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka

Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka

Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone/iPad in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.

Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Tehnologija LivingSound za širši in intenzivnejši stereo zvok

Tehnologija LivingSound za širši in intenzivnejši stereo zvok

Philipsova tehnologija LivingSound, ki je v pripravi za patentiranje, izjemno poveča idealno območje za poslušanje v prostoru in zato omogoča intenzivno poslušanje glasbe v širšem območju. S kombinacijo različnih zvočnih postopkov tehnologija LivingSound obnovi bogate in prostorske podrobnosti zvočnega spektra, ki se pri kompaktnem stereo sistemu pogosto izgubijo. Učinek deluje širše od pričakovanega idealnega območja in se obsežno in enakomerno porazdeli po prostoru. Sedaj boste lahko uživali ob glasbi tudi izven tradicionalnega ozkega območja. Doživite najboljši stereo zvok v širšem območju.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

14/07/2017

Polska

Polska

dobry sprzęt do pokoju dziecka

dobrze grająca i zdecydowanie ładnie wyglądająca wieża. Użytkuję ją ponad 4 lata. Jedyna wada to zacinający się od pewnego czasu czytnik CD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DTM5095 wieża z podstawką dokującą

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DTM5095 wieża z podstawką dokującą

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