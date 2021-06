Tehnologija wOOx za bogate in natančne nizke tone brez popačenj

Tehnologija wOOx predstavlja revolucionaren koncept zvočnika, ki omogoča poslušanje in občutenje izjemno globokih basov, glasnejših od kateregakoli drugega zvočnega sistema. Posebni zvočniki delujejo v harmoniji z membrano wOOx. Natančno uglaševanje med glavnim gonilnikom in visokotoncem zagotavlja gladke prehode iz srednje nizkih na visoke frekvence. Dvojno vpeta membrana simetrične konstrukcije proizvaja natančne nizke tone brez opaznega popačenja. Pri polni glasnosti zvočnika wOOx sistem proizvaja izjemno globoke in dinamične nizke tone, ki resnično izboljšajo glasbeni učinek.