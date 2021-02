Ergonomsko drsno stikalo za učinkovito enoročno uporabo

Odzivno in ergonomsko drsno stikalo omogoča enoročno uporabo funkcij snemanja in predvajanja, kar zagotavlja enostavno in hitro urejanje datotek (vstavljanje, prepisovanje, dodajanje). Deluje na svetlobne signale, zato se ne obrabi in je trpežno.