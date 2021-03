Alarm z nastavitvami za delavnik in vikend dopolnjuje vaš življenjski slog

Ta radioura, ki je bila zasnovana ob upoštevanju sodobnih življenjskih stilov, ima možnost dvojnega alarma, ki vam omogoča nastavitev različnih časov bujenja ob delavnikih in vikendih ali različnih časov bujenja za pare. Nastavitve alarma lahko prilagodite za isti čas bujenja za celoten teden od ponedeljka do nedelje ali pa nastavite alarm za zgodnji začetek delovnih dni od ponedeljka do petka in poležavanje v soboto in nedeljo. Karkoli boste izbrali, vam bo ta priročna funkcionalnost prihranila težave s prilagajanjem različnih časov bujenja vsak večer.