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  • Modul Philips CRD52 OPS
  • Modul Philips CRD52 OPS
  • Modul Philips CRD52 OPS
  • Modul Philips CRD52 OPS

Izdelek ni več na voljo

Dodatna oprema OPS

CRD52/00

Modul Philips CRD52 OPS
Dodajte moč Android SoC v zaslone Philips z modulom CRD52. Ko ga potisnete v režo OPS na zaslonu, omogoči osupljivo zmogljivost in prilagodljivost Androida, z možnostjo dodajanja upravljanja naprav na daljavo Philips Wave in še več.
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Enostavno dodajte moč Androida

Modul Philips CRD52 OPS

Vstavite v režo OPS. Dodatne povezave niso potrebne.

Nameščen ima svetovno priznan in zanesljiv operacijski sistem Android 14. Ta sistem na čipu (SoC) za takojšnjo uporabo, optimiziran za izvirne aplikacije Android, omogoča nameščanje spletnih aplikacij in programske opreme neposredno v zaslon, zato ne potrebujete več zunanjega predvajalnika predstavnostnih vsebin.

Enostavno dodajte in načrtujte vsebine.

Načrtovalnik, vgrajen v Android SoC, olajša zagon aplikacij in vsebin glede na uro. Vsebine lahko predvajate iz zunanjega pomnilnika USB, notranjega pomnilnika ali omrežnega vira.

Predvajajte in upravljajte spletne vsebine.

Vgrajen brskalnik HTML5 omogoča predvajanje in upravljanje spletnih vsebin.

Tehnične specifikacije

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