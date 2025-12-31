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Izdelek ni več na voljo
CRD52/00
Nameščen ima svetovno priznan in zanesljiv operacijski sistem Android 14. Ta sistem na čipu (SoC) za takojšnjo uporabo, optimiziran za izvirne aplikacije Android, omogoča nameščanje spletnih aplikacij in programske opreme neposredno v zaslon, zato ne potrebujete več zunanjega predvajalnika predstavnostnih vsebin.
Načrtovalnik, vgrajen v Android SoC, olajša zagon aplikacij in vsebin glede na uro. Vsebine lahko predvajate iz zunanjega pomnilnika USB, notranjega pomnilnika ali omrežnega vira.
Vgrajen brskalnik HTML5 omogoča predvajanje in upravljanje spletnih vsebin.