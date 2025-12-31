Modul Philips CRD52 OPS

Dodajte moč Android SoC v zaslone Philips z modulom CRD52. Ko ga potisnete v režo OPS na zaslonu, omogoči osupljivo zmogljivost in prilagodljivost Androida, z možnostjo dodajanja upravljanja naprav na daljavo Philips Wave in še več.