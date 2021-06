Do 12 ur predvajanja glasbe

Glasbo lahko predvajate na glas kadarkoli in kjerkoli z vgrajeno akumulatorsko baterijo, ki zagotavlja delovanje do 12 ur. Poslušajte glasbo brez prepletenih napajalnih kablov in zamudnega iskanja električnih vtičnic. Gibajte se povsem svobodno in uživajte v glasbi do 12 ur.