Digitalno iskanje postaj z do 20 prednastavitvami

Od glasbe nonstop do aktualnih novic – ta digitalni radio je vaša vstopnica za večji užitek ob poslušanju. Sprejemnik DAB+ zagotavlja kristalno čist sprejem in prednastavite lahko do 20 najljubših postaj. Pritisnite gumb za Dynamic Bass Boost, da obogatite nizke tone ob vsaki glasnosti.