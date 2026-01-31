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Izdelek ni več na voljo

Radioura z digitalnim iskanjem postaj

AJ4200/12

Napolnite mobilni telefon med spanjem

Philipsova radioura vas prebuja ob zvokih najljubše radijske postaje, poleg tega pa napolni mobilni telefon, ko spite. Opremljena je z dvojnim alarmom z nastavitvami za delovnike in vikend ter velikim LCD-zaslonom za lažje branje.

Poglej vse prednosti

Napolnite mobilni telefon med spanjem

  • Polnjenje mobilnika/naprave USB

Z vgrajenim prostorom za shranjevanje priključnih adapterjev

Z vgrajenim prostorom za shranjevanje priključnih adapterjev

Radioura ima vgrajen prostor za shranjevanje priključnih adapterjev napajalnika, kar zagotavlja, da bodo adapterji varno shranjeni do naslednje uporabe. Opremljena je tudi z velikimi in majhnimi adapterji za različne modele mobilnih telefonov ter priključkom za naprave mini-USB.

Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

Prikaz datuma in dneva v tednu

Prikaz datuma in dneva v tednu

Na LCD-zaslonu sta jasno prikazana datum in dan v tednu.

Tehnične specifikacije

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