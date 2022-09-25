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Vremenske informacije na dlani
Prebudite se, kot si želite sami – vsak dan. Philipsova kompaktna radioura z vremensko postajo ima radijsko vodeno uro in grafične ikone za napovedovanje vremena z večbarvnimi svetlobnimi indikatorji. Zaupanja vredni napovedovalec vremena skrbi tudi za to, da boste vedno točni.
Temperatura na prostem in v prostorih
LCD-zaslon z osvetljenim ozadjem omogoča dobro berljivost in enostavno upravljanje pri šibki svetlobi ter zagotavlja jasne informacije že z bežnim pogledom.
Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.
Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete
4.0
od 5
7
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
rsandu
25/09/2022
România
Excelent ceas cu indicații meteo
Minunat, precis ceas deșteptător, perfect pentru pus pe noptieră dacă aveți o priză aproape. Funcția de radio e mai greu de folosit.
Prednosti
Ceas FOARTE precis (DCF-77), alimentare de la priză, ecran cu luminozitate reglabilă
Slabosti
Nu are backup pe baterii când alimentarea internă se înterupe accidental; nu indică secundele
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo
Datum uporabe 2020-09-25
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo
Datum uporabe 2020-09-25
aagu
25/11/2012
Polska
Przydatny gadżet
Produkt sam w sobie jest rewelacyjny, estetyczny, wykonany z dobrej jakości materiałów. Bardzo łatwy odczyt wyświetlanych informacji i kilka możliwości ustawień (przyciemnienia wyświetlacza i inne) to jego główne zalety. Faktem jest, że pogoda prognozowana może się róznić od tej za oknem, gdyż jej wyznacznikiem jest spadek lub wzrost ciśnienia. Bateria w czujniku zewnętrznym działa bardzo długo (ponad rok). Stacja pogogodowa dostarczy nam informacji o temperaturze na zewnątrz mieszkania, wewnątrz, wilgotności wewnątrz a dodatkowo rysunek z prognozowaną pogodą. Wyświetla również datę i godzinę, możemy skorzystać w funkcji radia i budzika.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
Polining
04/11/2019
Polska
Ciekawy produkt ale...
Całkiem fajny sprzęt ale jak to bywa z produktami Philipsa nie można liczyć na jakikolwiek serwis pogwarancyjny. W przypadku awarii sprzęt nadaje się tylko do utylizacji.
Ta ocena je bila podana za AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem
Ta ocena je bila podana za AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem