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Izdelek ni več na voljo

Radioura in vremenska postaja

AJ260/12

4

| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Vremenske informacije na dlani

Prebudite se, kot si želite sami – vsak dan. Philipsova kompaktna radioura z vremensko postajo ima radijsko vodeno uro in grafične ikone za napovedovanje vremena z večbarvnimi svetlobnimi indikatorji. Zaupanja vredni napovedovalec vremena skrbi tudi za to, da boste vedno točni.

Poglej vse prednosti

Vremenske informacije na dlani

  • Temperatura na prostem in v prostorih

Velik LCD-zaslon z osvetljenim ozadjem za dobro berljivost pri šibki svetlobi

Velik LCD-zaslon z osvetljenim ozadjem za dobro berljivost pri šibki svetlobi

LCD-zaslon z osvetljenim ozadjem omogoča dobro berljivost in enostavno upravljanje pri šibki svetlobi ter zagotavlja jasne informacije že z bežnim pogledom.

Prikaz vremenske napovedi z grafičnimi animacijami

Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

7

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

25/09/2022

România

România

Excelent ceas cu indicații meteo

Minunat, precis ceas deșteptător, perfect pentru pus pe noptieră dacă aveți o priză aproape. Funcția de radio e mai greu de folosit.

Prednosti

Ceas FOARTE precis (DCF-77), alimentare de la priză, ecran cu luminozitate reglabilă

Slabosti

Nu are backup pe baterii când alimentarea internă se înterupe accidental; nu indică secundele

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo

Datum uporabe 2020-09-25

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo

Datum uporabe 2020-09-25

25/11/2012

Polska

Polska

Przydatny gadżet

Produkt sam w sobie jest rewelacyjny, estetyczny, wykonany z dobrej jakości materiałów. Bardzo łatwy odczyt wyświetlanych informacji i kilka możliwości ustawień (przyciemnienia wyświetlacza i inne) to jego główne zalety. Faktem jest, że pogoda prognozowana może się róznić od tej za oknem, gdyż jej wyznacznikiem jest spadek lub wzrost ciśnienia. Bateria w czujniku zewnętrznym działa bardzo długo (ponad rok). Stacja pogogodowa dostarczy nam informacji o temperaturze na zewnątrz mieszkania, wewnątrz, wilgotności wewnątrz a dodatkowo rysunek z prognozowaną pogodą. Wyświetla również datę i godzinę, możemy skorzystać w funkcji radia i budzika.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

04/11/2019

Polska

Polska

Ciekawy produkt ale...

Całkiem fajny sprzęt ale jak to bywa z produktami Philipsa nie można liczyć na jakikolwiek serwis pogwarancyjny. W przypadku awarii sprzęt nadaje się tylko do utylizacji.

Ta ocena je bila podana za AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

Ta ocena je bila podana za AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

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