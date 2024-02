Digitalni kanalnik FM/MW/LW s 30 prednastavljenimi postajami

Z digitalnim kanalnikom FM/MW/LW boste vsak dan uživali v priljubljenih skladbah in novicah na radijski postaji. Enostavno poiščite postajo, ki jo želite prednastaviti, pritisnite in držite programsko tipko in tako shranite frekvenco. Prednastavite lahko do 30 radijskih postaj in uživate v programu kjerkoli.