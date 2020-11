Izpolnjevanje visokih standardov kakovosti homologacije ECE

Philips Automotive nudijo najboljše izdelke in storitve v svojem razredu na trgu proizvajalcev originalne opreme ter na trgu poprodajnih storitev. Izdelki so izdelani iz visokokakovostnih izdelkov in preizkušeni v skladu z najvišjimi zahtevami ter zasnovani za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti in udobja pri vožnji. Celoten proizvodni postopek je natančno testiran, nadzorovan in potrjen (ISO 9001, ISO 14001 in QSO 9000) in izpolnjuje najvišje zahteve ECE. Preprosto povedano, kakovost, ki ji lahko zaupate.