Iskalni pojmi

    Signage Solutions 86BDL3511Q Q-Line Display

    86BDL3511Q/00

    Ta izdelek žal ni več na voljo

    Signage Solutions 86BDL3511Q Q-Line Display

    Podobni izdelki

    Vsi Prosto

    Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control

    Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control

    Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.

    FailOver. Poskrbite, da zaslon nikoli ne bo prazen

    FailOver. Poskrbite, da zaslon nikoli ne bo prazen

    Naj zaslon nikoli ne bo prazen, ne v čakalnici ne v sejni sobi. FailOver omogoča, da profesionalni zaslon Philips samodejno preklaplja med primarnimi in sekundarnimi vhodi ter tako zagotavlja nemoteno predvajanje vsebine, tudi če primarni vir odpove. Preprosto nastavite seznam alternativnih vhodov in poskrbite, da bo vaše podjetje vedno vidno.

    Reža OPS omogoča integracijo osebnih računalnikov brez kablov

    Reža OPS omogoča integracijo osebnih računalnikov brez kablov

    V profesionalni zaslon Philips integrirajte popolnoma zmogljiv osebni računalnik ali modul CRD50 s sistemom Android. Reža OPS vsebuje vse potrebne povezave za rešitev z uporabo reže z vhodom, vključno z napajanjem.

    Načrtujte predvajanje želene vsebine kadar koli s predvajalnikom SmartPlayer

    Načrtujte predvajanje želene vsebine kadar koli s predvajalnikom SmartPlayer

    Spremenite svoj USB v pravo stroškovno učinkovito napravo za digitalno predvajanje. Vsebino (video, zvok, slike) preprosto shranite na USB in ga priključite v zaslon. Ustvarite seznam predvajanja, načrtujte predvajanje vsebine v meniju zaslona ter uživajte v ustvarjenih seznamih kadar koli in kjer koli.

    Vgrajen predvajalnik predstavnosti. Enostavna razporeditev vsebine USB

    Enostavno nastavite vsebino na predvajanje prek USB. Vaš profesionalni zaslon Philips se preklopi iz stanja pripravljenosti in predvaja želeno vsebino, po končanem prevajanju pa se vrne v stanje pripravljenosti.

    Badge-D2C

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.

    Predlagani izdelki

    Produkti, ki ste jih nazadnje gledali

    Ocene

    Bodi prvi, ki bo pregledal to postavko

    Prijavi se in prejmi kodo za 10 % popusta

    * To polje je zahtevano

    Promo koda za 10 % popusta velja za Philips naprave za osebno nego in dom

    Ekskluzivne promocije in kuponi

    Predstavitev izedelkov

    *
    Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.
    Kaj to pomeni?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Vse pravice pridržane.

    Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.