Ta izdelek žal ni več na voljo
Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.
Kapacitivni dotik omogoča vrhunski videz stekla od roba do roba s širino obrobe le 1,5 mm. Ustvarite nepozabno interaktivno izkušnjo, ki podpira do 10 točk dotika hkrati. Ta zaslon je idealen za sodelovanje s konkurenti, saj poveže vaše občinstvo s poljubno vsebino, zato je idealen za uporabo v izobraževalne namene in v javnih prostorih, podjetniškem okolju, gostinstvu in maloprodaji.
Spodbujajte prilagodljivo sodelovanje z načinom table. Preprosto aktivirajte to funkcijo, da zaslon spremenite v prazno platno, po katerem lahko več uporabnikov riše z roko ali s temu namenjenimi pisali. Vse na zaslonu je mogoče zajeti in preprosto natisniti ali dati datoteke v skupno rabo.
Programska oprema, pripravljena za videokonference, občutno olajša videoklice na štiri oči oziroma skupinske videoklice. Samo uporabite svojo kamero ali dodajte izbirni komplet Logitech Meetup in na voljo vam bo celovita rešitev ConferenceCam.
Profesionalni zaslon Philips integrirajte z omrežjem Crestron in lahko ga boste upravljali na daljavo s prenosnim ali namiznim računalnikom oziroma mobilno napravo. Lahko boste vklopili in izklopili zaslon, razporejali vsebino, upravljali nastavitve in preprosto povezovali zunanje naprave. Crestron Connected® nudi hitro, zanesljivo in varno rešitev na poslovni ravni za nadzor nad sistemom.
