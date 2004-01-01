75BDL4511D/00
Povejte več
Naj vsebina izstopa s Philipsovim hitrim, profesionalnim zaslonom 4K UHD D-Line. Philipsova vrhunska kakovost slike zagotavlja žive barve in intenziven kontrast. Vsebino iz več virov lahko enostavno prikažete na enem zaslonu.
Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.
Naj zaslon nikoli ne bo prazen, ne v čakalnici ne v sejni sobi. FailOver omogoča, da profesionalni zaslon Philips samodejno preklaplja med primarnimi in sekundarnimi vhodi ter tako zagotavlja nemoteno predvajanje vsebine, tudi če primarni vir odpove. Preprosto nastavite seznam alternativnih vhodov in poskrbite, da bo vaše podjetje vedno vidno.
Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.
Spremenite svoj USB v pravo stroškovno učinkovito napravo za digitalno predvajanje. Vsebino (video, zvok, slike) preprosto shranite na USB in ga priključite v zaslon. Ustvarite seznam predvajanja, načrtujte predvajanje vsebine v meniju zaslona ter uživajte v ustvarjenih seznamih kadar koli in kjer koli.
Tehnologija ADS s širokim kotom gledanja zagotavlja dobro vidnost pod vsakim kotom. Napredno preklapljanje v več dimenzijah s hitrejšo obdelavo prikazane slike zagotavlja bolj tekoče prehode vsebin, izjemno natančnost slike in vrhunsko barvno reprodukcijo z kotom gledanja 180 stopinj.
OPS (Open Pluggable Specification) je standardna reža, v katero lahko dodate z OPS združljiv predvajalnik predstavnostnih vsebin. Tako lahko strojno opremo nadgradite ali zamenjate, kadar koli to potrebujete. Preoblikovanje zaslona v celovito rešitev za digitalno javno predvajanje je postalo povsem preprosto.
