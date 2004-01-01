65BDL3650Q/02
Izstopite iz množice
Informirajte in navdušujte z digitalnim zaslonom Philips Q-Line 4K Ultra HD. Predstavlja celovito rešitev, je zanesljiv in enostaven za namestitev, s sistemom Android – pripravljen je na Wave za upravljanje na daljavo, kar vam omogoča popoln nadzor kadar koli in kjer koli.
Vsebine povezujte in upravljajte v oblaku z nameščenim brskalnikom HTML5. Z brskalnikom, ki temelji na Chromiumu, oblikujte vsebino v spletu in povežite en zaslon ali celotno omrežje. Vsebino lahko v polni visoki ločljivosti prikazujete v ležečem ali pokončnem načinu. Zaslon preprosto povežite s spletom prek omrežja Wi-Fi ali s kablom RJ45 in uživajte v svojih seznamih predvajanja.
FailOver je revolucionarna tehnologija, ključna pri zahtevnejši poslovni uporabi zaslonov, kjer predvaja varnostno kopijo vsebine v primeru izpada predvajalnika ali aplikacije. Preprosto izberite glavno vhodno povezavo ter povezavo FailOver in že ste pripravljeni na takojšnjo zaščito vsebin.
Enostavno načrtujte predvajanje vsebine iz USB ali notranjega pomnilnika. Profesionalni zaslon Philips se bo vključil iz stanja pripravljenosti in predvajal želeno vsebino, po končanem prevajanju pa se bo vrnil v stanje pripravljenosti.
Z brezžičnim deljenjem zaslona v obstoječem omrežju Wi-Fi lahko takoj in varno povežete naprave ali z našim izbirnim vmesnikom za HDMI Interact oddajate neposredno na zaslon tudi brez povezave v varno omrežje.
Zmogljivi profesionalni zasloni Philips, ki jih poganja platforma Android 10 SoC, so optimizirani za aplikacije Android, neposredno pa lahko vanje namestite tudi spletne aplikacije. Ker so prilagodljivi in zanesljivi, bodo s svojimi tehničnimi lastnostmi dlje časa odgovarjali na vaše potrebe.
Spoznajte moč, raznolikost in inteligentnost, ki jih zagotavljajo zasloni Philips Q-Line pri delovanju na daljavo s funkcijo Wave. Ta revolucionarna platforma v oblaku vam zagotavlja popoln nadzor, enostavno namestitev in nastavitev, zaslone za spremljanje in nadzor, nadgrajevanje vdelane programske opreme, upravljanje seznamov predvajanja in nastavljanje razporedov napajanja. Prihranite čas, energijo in zmanjšajte vpliv na okolje.
