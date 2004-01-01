Iskalni pojmi

    Signage Solutions Zaslon Q-Line

    65BDL3650Q/02

    Izstopite iz množice

    Informirajte in navdušujte z digitalnim zaslonom Philips Q-Line 4K Ultra HD. Predstavlja celovito rešitev, je zanesljiv in enostaven za namestitev, s sistemom Android – pripravljen je na Wave za upravljanje na daljavo, kar vam omogoča popoln nadzor kadar koli in kjer koli.

    Ta izdelek žal ni več na voljo

    Signage Solutions Zaslon Q-Line

    Izstopite iz množice

    Zaslon 18/7 je vsestranski in enostaven za namestitev

    • 65"
    • Neposredna osvetlitev ozadja LED
    • Ultra HD

    Vsebine povežite in upravljajte v oblaku

    Vsebine povezujte in upravljajte v oblaku z nameščenim brskalnikom HTML5. Z brskalnikom, ki temelji na Chromiumu, oblikujte vsebino v spletu in povežite en zaslon ali celotno omrežje. Vsebino lahko v polni visoki ločljivosti prikazujete v ležečem ali pokončnem načinu. Zaslon preprosto povežite s spletom prek omrežja Wi-Fi ali s kablom RJ45 in uživajte v svojih seznamih predvajanja.

    FailOver. Poskrbite, da zaslon nikoli ne bo prazen

    FailOver je revolucionarna tehnologija, ključna pri zahtevnejši poslovni uporabi zaslonov, kjer predvaja varnostno kopijo vsebine v primeru izpada predvajalnika ali aplikacije. Preprosto izberite glavno vhodno povezavo ter povezavo FailOver in že ste pripravljeni na takojšnjo zaščito vsebin.

    Enostavno načrtujte predvajanje vsebine iz USB ali notranjega pomnilnika

    Enostavno načrtujte predvajanje vsebine iz USB ali notranjega pomnilnika. Profesionalni zaslon Philips se bo vključil iz stanja pripravljenosti in predvajal želeno vsebino, po končanem prevajanju pa se bo vrnil v stanje pripravljenosti.

    Izbirni vmesnik Interact za brezžično deljenje zaslona

    Z brezžičnim deljenjem zaslona v obstoječem omrežju Wi-Fi lahko takoj in varno povežete naprave ali z našim izbirnim vmesnikom za HDMI Interact oddajate neposredno na zaslon tudi brez povezave v varno omrežje.

    Procesor Android SoC. Izvirne in spletne aplikacije

    Zmogljivi profesionalni zasloni Philips, ki jih poganja platforma Android 10 SoC, so optimizirani za aplikacije Android, neposredno pa lahko vanje namestite tudi spletne aplikacije. Ker so prilagodljivi in zanesljivi, bodo s svojimi tehničnimi lastnostmi dlje časa odgovarjali na vaše potrebe.

    Tehnologija Wave za revolucionarne rezultate

    Spoznajte moč, raznolikost in inteligentnost, ki jih zagotavljajo zasloni Philips Q-Line pri delovanju na daljavo s funkcijo Wave. Ta revolucionarna platforma v oblaku vam zagotavlja popoln nadzor, enostavno namestitev in nastavitev, zaslone za spremljanje in nadzor, nadgrajevanje vdelane programske opreme, upravljanje seznamov predvajanja in nastavljanje razporedov napajanja. Prihranite čas, energijo in zmanjšajte vpliv na okolje.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (cm)
      163.9  cm
      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      64.5  palec
      Razmerje stranic
      16 : 9
      Ločljivost zaslona
      3840 x 2160
      Razmik med slikovnimi pikami
      0,372 x 0,372 mm
      Optimalna ločljivost
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svetlost
      400  cd/m²
      Barve zaslona
      1,07 milijarde
      Kontrastno razmerje (običajno)
      1200 : 1
      Dinamično kontrastno razmerje
      500.000 : 1
      Odzivni čas (običajno)
      8  ms
      Vidni kot (vodoravni)
      178  stopinja
      Vidni kot (navpični)
      178  stopinja
      Izboljšava slike
      • 3/2 - 2/2 potezno gibanje
      • Progresivni izris
      • Dinamična izboljšava kontrasta
      Tehnologija plošče
      ADS
      Operacijski sistem
      Android 10
      Koprena
      25 %

    • Povezljivost

      Avdio izhod
      3,5 mm vtič
      Video vhod
      • USB 2.0 (2)
      • DVI-I (1)
      • HDMI 2.0 (2)
      • USB 3.0 (1)
      Avdio vhod
      3,5 mm vtič
      Ostali priključki
      • micro SD
      • OPS
      Zunanji nadzor
      • RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič
      • IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič
      • RJ45

    • Priročnost

      Namestitev
      • Ležeče (18/7)
      • Pokončno (18/7)
      Sestavljen zaslon
      Do 3 x 3
      Upravljanje s tipkovnico
      • Skrito
      • Možnost zaklepa
      Signal za daljinsko upravljanje
      Možnost zaklepa
      Signalna zanka
      • RS232
      • Zanka IR
      Enostavna namestitev
      Smart Insert
      Funkcije za varčevanje z energijo
      Smart Power
      Upravljanje prek omrežja
      • RS232
      • RJ45

    • Zvok

      Vgrajeni zvočniki
      2 x 10 W RMS

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      100–240 V~, 50/60 Hz
      Poraba (običajna)
      134  W
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      <0,5 W
      Funkcije varčevanja z energijo
      Smart Power
      Razred na energetski oznaki
      G

    • Podprta ločljivost zaslona

      Računalniški formati
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Video formati
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina izdelka
      1462,3  mm
      Teža izdelka
      28,5  kg
      Višina izdelka
      837,3  mm
      Globina izdelka
      68,9 mm (G pri stenskem nosilcu)/89,9 mm (G pri ročaju)  mm
      Širina izdelka (v palcih)
      57,57  palec
      Višina izdelka (v palcih)
      32.96  palec
      Stenski nosilec
      400 mm x 400 mm, M8
      Globina izdelka (v palcih)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  palec
      Širina obrobe
      14,9 mm (ravna plošča)
      Teža izdelka (lb)
      62,83  lb

    • Delovni pogoji

      Nadmorska višina
      0–3000 m
      Temperaturni razpon (med delovanjem)
      0–40  °C
      MTBF
      50.000  ur
      Temperat. razpon (shranjevanje)
      –20–60  °C
      Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]
      20~80 % RH (brez kondenzacije)
      Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]
      5~95 % RH (brez kondenzacije)

    • Večpredstavnostne aplikacije

      Predvajanje videa z USB-ja
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      Predvajanje slike z USB-ja
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Predvajanje zvoka z USB-ja
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Notranji predvajalnik

      CPE
      Štirijedrni Cortex A55
      Grafična kartica
      G52 MC1
      Pomnilnik
      • 16 GB
      • 3 GB DDR

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • Kabel senzorja IR (1,8 m) (1)
      • Kabel za verižno povezavo RS232
      • Philipsov logotip (1)
      • Napajalni kabel AC
      • Pokrov stikala AC
      • Kabelska sponka (2)
      • Kabel HDMI (1,8 m) (1)
      • Vodnik za hiter začetek
      • Daljinski upravljalnik in baterije AAA
      • Kabel RS232
      • Pokrov USB (1)

    • Razno

      Jeziki prikaza na zaslonu
      • Poenostavljena kitajščina
      • Tradicionalna kitajščina
      • Angleščina
      • Francoščina
      • Nemščina
      • Italijanščina
      • Poljščina
      • Ruščina
      • Španščina
      • Turščina
      • Japonščina
      • Arabščina
      Garancija
      3 leta garancije
      Zakonske odobritve
      • CE
      • CB
      • FCC, razred A
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

