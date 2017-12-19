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LED-televizor 4K s kvantnimi točkami z Android TV
Revolucionarna serija Philips 8600 uporablja tehnologijo LED-zaslonov s kvantnimi točkami in se ponaša z izjemnim procesorjem P5 na lebdečem zvočniškem modulu. Vrhunsko izdelan televizor ponuja osupljivo resnično sliko in zvok, ob katerem vam bo zastal dih, zato se pripravite na užitke, ki se jim ne boste mogli upreti.
139 cm (55 palcev)
LED-televizor 4K Ultra HD
Štirijedrnik, 16 GB in razširljivo
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Philipsova tehnologija Perfect Color prinaša realistične in pristne barve z neverjetnim številom odtenkov. Uživajte v izjemno širokem barvnem spektru v kombinaciji z našo najbolj prefinjeno obdelavo barv. Tehnologija Perfect Color združuje barvno lestvico s 100-odstotnim širokim barvnim razponom in obdelavo 2250 bilijonov barv, zaradi česar vam ta televizor daje občutek, kot da gledate skozi okno v svet.
Vrhunski zvok iz tanke zasnove. Uživajte v neverjetnih visokih in pristnih srednjih tonih iz tanke zvočne palice s številnimi mikro zvočnimi enotami. Ko lahko slišite vsak šepet, korak in škripanje tal, si lahko predstavljate tudi, kako mogočno bodo slišati vsi trki, poki in eksplozije. Strateško nameščeni zadnji zvočniki predvajajo globoke in bogate nizke tone. Televizor odlikuje zvok, ki je enako izjemen kot njegova zasnova.
Trgovina Google Play in galerija aplikacij Philips nudita več kot običajen televizor: prinašata vam obsežno spletno zbirko filmov, TV-oddaj, glasbe, aplikacij in iger. V velik, 16 GB razširljiv pomnilnik lahko shranite vso svojo priljubljeno vsebino in namestite še več aplikacij.
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5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Porucznik
19/12/2017
Polska
Super LED
Telewizor prezentuje się i w parametrach i w praktycznych zastosowaniach bardzo dobrze. Obraz jest rewelacyjny i niewiele brakuje mu do jakości telewizorów OLED. Wolę zresztą tradycyjny LED, bo nie wiadomo wciąż jak długo OLED może bezawaryjnie pracować. Dźwięk jest całkiem w porządku, rzecz jasna jakość odbiega nawet od prostych soundbarów, niemniej słuchanie tego TV nie powoduje irytacji. Ambilight - świetny dodatek, z którym zetknąłem się po raz pierwszy we własnym domu - podoba mi się coraz bardziej, szkoda, że tylko Philips sprzedaje takie telewizory.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Storitve igranja v oblaku so odvisne od ponudnikov iger.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Za uporabo storitve Google Cast potrebujete aplikacije in naprave s podporo za Google Cast. Več podrobnosti si oglejte na straneh za Google Cast.
Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.
Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.
Odjemalec in strežnik za več prostorov podpira samo nekodirane digitalne programe.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
Za zvočniški modul, zvočnik in druge zvočne naprave potrebujete povezavo HDMI.