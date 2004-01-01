Iskalni pojmi

    Signage Solutions 55BDL8007X Video Wall Display

    55BDL8007X/00

    Signage Solutions 55BDL8007X Video Wall Display

    Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control

    Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.

    FailOver omogoča stalno predvajanje vsebine

    Naj zaslon nikoli ne bo prazen, ne v čakalnici ne v sejni sobi. FailOver omogoča, da profesionalni zaslon Philips samodejno preklaplja med primarnimi in sekundarnimi vhodi ter tako zagotavlja nemoteno predvajanje vsebine, tudi če primarni vir odpove. Preprosto nastavite seznam alternativnih vhodov in poskrbite, da bo vaše podjetje vedno vidno.

    Reža OPS omogoča integracijo osebnih računalnikov brez kablov

    V profesionalni zaslon Philips integrirajte popolnoma zmogljiv osebni računalnik ali modul CRD50 s sistemom Android. Reža OPS vsebuje vse potrebne povezave za rešitev z uporabo reže z vhodom, vključno z napajanjem.

    Dodajte hitrost procesorja Android z izbirnim modulom CRD50

    V Philipsov profesionalni zaslon vdelajte Android System-on-Chip (SoC). Izbirni modul CRD50 je naprava OPS, ki omogoča hitrost procesorja Android, pri čemer kabli niso potrebni. Preprosto drsno vstavite v mrežo OPS, ki vsebuje vse potrebne povezave za izvajanje modula (vključno z napajanjem).

    Način razpostavitve. Ustvarite videostene poljubnih velikosti s ploščicami ločljivosti 4K

    Dva ali več Philipsovih profesionalnih zaslonov povežite skupaj in ustvarite videosteno iz več ploščic, ne da bi morali priklopiti zunanje naprave. En sam predvajalnik poskrbi za vsebino na dveh ali celo 40 zaslonih. Vsebina 4K je v celoti podprta. Prikaz take vsebine na štirih zaslonih nudi najboljšo možno ločljivost posameznih slikovnih pik.

    Izjemno ozki robovi. Za slike brez motenj.

    Zvišajte kakovost slike s tehnologijo Pure Colour Pro, ki zagotavlja višjo svetilnost pri vseh nastavitvah temperature barve po meri in napredno umerjanje game. Vsebina je videti čistejša in bolj sijoča, s tem pa bolj realistična.

