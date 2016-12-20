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50PFT6510/12
Tanek Full HD LED-televizor z OS Android™
Več kot samo prijetnega videza: televizor FHD serije 6500 s programom Android. Začnemo s tehnologijo Pixel Plus HD za čudovito sliko; nato dodamo Ambilight, sodobno zasnovo in pristne materiale, da vam zagotovimo povsem nove užitke.
126 cm (50 palcev)
LED-televizor Full HD
Dvojedrni procesor, 8 GB in razširljiv
DVB-T/T2/C
Na podlagi nagrajene dediščine smo kakovost slike visoke ločljivosti povzdignili na povsem novo raven. Philipsov procesor Perfect Pixel HD zagotavlja tekočo in neverjetno ostro sliko. Od bogatejših in živahnejših barv do naravnih kožnih odtenkov ter globljih črnih in svetlejših belih odtenkov – vse podrobnosti so prava paša za oči.
Program Android pri televizorjih Smart zagotavlja hiter procesor in uporabnikom prijazen vmesnik. Omogoča vam dostop do številnih vsebin: Google Play™, Netflix, internetni brskalnik itd. Enostaven meni vsebuje neposredne povezave do priljubljenih vsebin.
Ustvarili ste prijeten dom po svojem okusu, zato morate izbrati tudi prijeten in privlačen televizor. Philipsova edinstvena tehnologija Ambilight znatno razširi zaslon za pristnejše užitke ob gledanju, saj s strani televizorja oddaja zelo širok svetlobni sij na steno okoli televizorja. Barve, živahna slika in napeto dogajanje se z zaslona razširijo na ves dnevni prostor, zato je doživetje vedno razburljivejše, zanimivejše in pristnejše.
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2.6
od 5
26
Ocene
Felipe
20/12/2016
Slovenija
Odlično
Dela kot singerica,slika kristalno čista zvok odličen,internet wifi deluje tekoče.Tv nudi ogromno funkcij.Vreden vsakega centa.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
dseverdi
21/01/2016
Hrvatska
Vrhunski full HD televizor
Ukoliko želite vrhunski full HD televizor, ovaj je svakako preporuka. Omjer cijene i onog što dobijete je odličan. Po meni Ambilight daje posebnu dimenziju ovom televizoru, pgotovo ako se odlučite staviti ga na zid :-)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Peter
10/04/2016
Česká republika
cena a vykon super
Cena a vykon super - proc kupovat 4K. A mimochodem 4K nema jeste vyreseny rychli prepis obrazu i kdyz uz ma 200 MHZ obratovku. Ja jsem moc spokojen.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti, ker se njihov vid še ni povsem razvil.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Storitve igranja v oblaku so odvisne od ponudnikov iger.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Za uporabo storitve Google Cast potrebujete aplikacije in naprave s podporo za Google Cast. Več podrobnosti si oglejte na straneh za Google Cast.
Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.
Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.
Združljivost je odvisna od podpore za Wi-Fi Miracast za Android 4.2 ali novejše. Več podrobnosti si oglejte v dokumentaciji naprave.