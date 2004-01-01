Drugi predmeti v škatli
- vodnik za hiter začetek
- Kabel RS232
- Napajalni kabel AC
- Kabel senzorja IR (1,8 m)
- Daljinski upravljalnik in baterije AAA
50BDL4550D/00
Inovativna prihodnost
Navdušite svoje goste s pametnejšim in hitrejšim zaslonom za javno predvajanje. Z vgrajenim Wi-Fi-jem in zasnovan za uporabo aplikacij za sistem Android predstavlja naslednjo generacijo na področju rešitev za javno predvajanje.
Shranite in predvajajte vsebino z notranjim pomnilnikom. Svoj medij naložite v zaslon in takoj predvajajte vsebino. Zaslon skupaj z notranjim brskalnikom pri predvajanju spletne vsebine deluje tudi kot predpomnilnik. Če mreža kdaj ne deluje, notranji pomnilnik omogoča predvajanje vsebine tako, da predvaja predpomnjeno vsebino, ter tako poskrbi za neprekinjeno delovanje vašega medija tudi brez vzpostavljene mrežne povezave.
Tehnologija ADS s širokim kotom gledanja zagotavlja dobro vidnost pod vsakim kotom. Napredno preklapljanje v več dimenzijah s hitrejšo obdelavo prikazane slike zagotavlja bolj tekoče prehode vsebin, izjemno natančnost slike in vrhunsko barvno reprodukcijo z kotom gledanja 180 stopinj.
