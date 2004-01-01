Iskalni pojmi

    Signage Solutions Zaslon D-Line

    50BDL4550D/00

    Inovativna prihodnost

    Navdušite svoje goste s pametnejšim in hitrejšim zaslonom za javno predvajanje. Z vgrajenim Wi-Fi-jem in zasnovan za uporabo aplikacij za sistem Android predstavlja naslednjo generacijo na področju rešitev za javno predvajanje.

    Signage Solutions Zaslon D-Line

    Inovativna prihodnost

    s sistemom Android

    • 127 cm
    • 4K UHD
    • 500 cd/m²
    Shranjevanje in predvajanje vsebine z notranjim pomnilnikom

    Shranjevanje in predvajanje vsebine z notranjim pomnilnikom

    Shranite in predvajajte vsebino z notranjim pomnilnikom. Svoj medij naložite v zaslon in takoj predvajajte vsebino. Zaslon skupaj z notranjim brskalnikom pri predvajanju spletne vsebine deluje tudi kot predpomnilnik. Če mreža kdaj ne deluje, notranji pomnilnik omogoča predvajanje vsebine tako, da predvaja predpomnjeno vsebino, ter tako poskrbi za neprekinjeno delovanje vašega medija tudi brez vzpostavljene mrežne povezave.

    Zaslon ADS s širokim kotom gledanja

    Tehnologija ADS s širokim kotom gledanja zagotavlja dobro vidnost pod vsakim kotom. Napredno preklapljanje v več dimenzijah s hitrejšo obdelavo prikazane slike zagotavlja bolj tekoče prehode vsebin, izjemno natančnost slike in vrhunsko barvno reprodukcijo z kotom gledanja 180 stopinj.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (cm)
      125.7  cm
      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      49.5  palec
      Razmerje stranic
      16 : 9
      Ločljivost zaslona
      3840 x 2160
      Razmik med slikovnimi pikami
      0,2854 x 0,2854 mm
      Optimalna ločljivost
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svetlost
      500  cd/m²
      Barve zaslona
      1,07 milijarde
      Kontrastno razmerje (običajno)
      4000 : 1
      Dinamično kontrastno razmerje
      500.000 : 1
      Odzivni čas (običajno)
      8  ms
      Vidni kot (vodoravni)
      178  stopinja
      Vidni kot (navpični)
      178  stopinja
      Izboljšava slike
      • 3/2 - 2/2 potezno gibanje
      • 3D Combfilter
      • Izravnava gibanja, brez povezovanja
      • Razpletanje 3D MA
      • Dinamična izboljšava kontrasta
      • Progresivni izris
      Tehnologija plošče
      VA
      Operacijski sistem
      Android 8.0

    • Povezljivost

      Avdio izhod
      3,5 mm vtič
      Video vhod
      • DisplayPort 1.2 (1)
      • DVI-I (1)
      • HDMI 2.0 (2)
      • USB 2.0 (2)
      Avdio vhod
      3,5 mm vtič
      Video izhod
      • DisplayPort 1.2 (x 1)
      • HDMI 2.0 (× 1)
      Zunanji nadzor
      • RJ45
      • RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič
      • IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič
      Wi-Fi
      dvojna antena 2,4 GHz in 5 GHz
      Antenski priključki 4G/LTE
      mPCIe

    • Priročnost

      Namestitev
      • Ležeče (24/7)
      • Pokončno (24/7)
      Sestavljen zaslon
      Do 10 x 15
      Funkcije ohranjevanja zaslona
      Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
      Upravljanje s tipkovnico
      • Skrito
      • Možnost zaklepa
      Signalna zanka
      • RS232
      • Zanka IR
      • DisplayPort
      • HDMI
      Funkcije za varčevanje z energijo
      Smart Power
      Upravljanje prek omrežja
      RS232
      Protokol Wi-Fi
      a b g n, 802.1x

    • Zvok

      Vgrajeni zvočniki
      2 x 10 W RMS

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      100–240 V AC, 50–60 Hz
      Poraba (običajna)
      100  W
      Poraba (najv.)
      132 W
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      <0,5 W
      Razred na energetski oznaki
      G

    • Podprta ločljivost zaslona

      Računalniški formati
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      • 640 x 480, 60 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      Video formati
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 576i 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p 60 Hz
      • 480i 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 24, 30, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina izdelka
      1128,4  mm
      Teža izdelka
      14,75  kg
      Višina izdelka
      649,0  mm
      Globina izdelka
      63,5  mm
      Širina izdelka (v palcih)
      44,43  palec
      Višina izdelka (v palcih)
      25.55  palec
      Stenski nosilec
      400 (V) x 400 (N) mm, M6
      Globina izdelka (v palcih)
      2.50  palec
      Širina obrobe
      14,9 mm (ravna plošča)
      Teža izdelka (lb)
      32,52  lb

    • Delovni pogoji

      Nadmorska višina
      0–3000 m
      Temperaturni razpon (med delovanjem)
      0–40  °C
      MTBF
      50.000  ur
      Temperat. razpon (shranjevanje)
      –20–60  °C
      Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]
      20–80 % RH (brez kondenzacije)
      Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]
      5–95 % RH (brez kondenzacije)

    • Večpredstavnostne aplikacije

      Predvajanje videa z USB-ja
      • MPEG
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      Predvajanje slike z USB-ja
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Predvajanje zvoka z USB-ja
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Notranji predvajalnik

      CPE
      2 x A53 + 2 x A73
      Grafična kartica
      ARM Mali G51
      Pomnilnik
      3 GB DDR
      Shranjevanje
      32 GB eMMc

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • Vodnik za hiter začetek
      • Kabel RS232
      • Napajalni kabel AC
      • Kabel senzorja IR (1,8 m)
      • Daljinski upravljalnik in baterije AAA
      BM05922 (izbirno)

    • Razno

      Jeziki prikaza na zaslonu
      • Angleščina
      • Francoščina
      • Nemščina
      • Španščina
      • Poljščina
      • Turščina
      • Ruščina
      • Italijanščina
      • Poenostavljena kitajščina
      • Tradicionalna kitajščina
      • Arabščina
      • Japonščina
      • Danščina
      • Nizozemščina
      • Finščina
      • Norveščina
      • Portugalščina
      • Švedščina
      Garancija
      3 leta garancije
      Zakonske odobritve
      • CE
      • CCC
      • RoHS
      • BSMI
      • CB
      • VCCI
      • CU
      • EMF
      • EnergyStar 8.0
      • ETL
      • FCC, razred A
      • PSB

    Drugi predmeti v škatli

    • vodnik za hiter začetek
    • Kabel RS232
    • Napajalni kabel AC
    • Kabel senzorja IR (1,8 m)
    • Daljinski upravljalnik in baterije AAA
