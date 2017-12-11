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7000 series Izjemno tanek 4K UHD televizor z OS Android™

Izdelek ni več na voljo

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7000 seriesIzjemno tanek 4K UHD televizor z OS Android™

49PUS7170/12

7000 series Izjemno tanek 4K UHD televizor z OS Android™

Izdelek ni več na voljo

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Philips Smart TV App

Aplikacija Philips Smart TV vaš pametni telefon ali tablico spremeni v pametni daljinski upravljalnik, s katerim lahko enostavno preklapljate med kanali, prilagajate glasnost, brskate po aplikacijah in natančno nastavite Ambilight nastavitve.

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Philips Smart TV App

Programska oprema in gonilniki

Zgodovina vdelane programske opreme

  • verzija: 000.005.038.219
  • PDF dat., 52.4 kB
  • 11 December 2017

Priročniki in dokumentacija

Kratka navodila za začetek uporabe

  • PDF dat., 1.1 MB
  • 18 October 2026

Lokaliziran reklamni letak

  • PDF dat., 701.6 kB
  • 18 October 2026

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Garancija

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