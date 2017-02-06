Izdelek ni več na voljo
49PUS7170/12
Izjemno tanek 4K UHD televizor z OS Android™
Zmogljiv štirijedrni procesor in izjemno tanke linije: televizor UHD serije 7170 s programom Android je neverjetno zmogljiv. Eleganten srebrn okvir, zasnova s tankim stojalom in Ambilight poskrbijo za še prijetnejše doživetje.
123 cm (49 palcev)
LED-televizor 4K Ultra HD
Štirijedrnik, 16 GB in razširljivo
Dvojni kanalnik DVB-T/T2/C/S/S2
Ne boste se več prepirali, kaj boste gledali. Z dvojnim sprejemnikom televizorja lahko gledate najljubše serije in nogomet – istočasno. Funkcija dvojnega snemanja vam omogoča, da en program gledate, drugega pa snemate in si ga ogledate pozneje.
Vaš dom odraža vaš slog. Zato so naši oblikovalci izbrali nežne in prefinjene barve in kakovostne površine, kot je poliran krom, da naši televizorji idealno dopolnjujejo opremo vašega doma.
S televizorjem 4K Ultra HD lahko uživate v vseh podrobnostih. Philipsova tehnologija Pixel Precise Ultra HD vhodno sliko pretvori v sliko izjemne visoke ločljivosti. Uživajte v tekoči in ostri sliki izjemnega kontrasta. Slika ima globlje črne in izrazitejše bele odtenke, živahne barve in naravne kožne odtenke – vedno in iz vsakega vira.
Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete
3.1
od 5
37
Ocene
Emir
06/02/2017
Slovenija
Zelo dobra televizija
Glede cene in kakovosti philips zelo dosti ponudi naspram drugh znamk
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 series 49PUS7170 Izjemno tanek 4K UHD televizor z OS Android™
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 series 49PUS7170 Izjemno tanek 4K UHD televizor z OS Android™
matej65
01/08/2016
Slovenija
Preverjen kupec
zelo kvaliteten izdelek
zelo kvaliteten izdelek, z odlično sliko in enkratnim dizajnom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 series 49PUS7170 Izjemno tanek 4K UHD televizor z OS Android™
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 series 49PUS7170 Izjemno tanek 4K UHD televizor z OS Android™
Fero
12/05/2016
Slovenija
Preverjen kupec
Odlčen TV
TV ima odlično ostro sliko, hitro delovanje procesorja, android program se ne zatika. Je pa zvok bolj šibak oziroma TV ni tako glasen za svoje W-ate, kot od konkurence. To se pozna predvsem v veliki dnevni sobi. Je pa to najcenejši TV v svojem razredu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 series 49PUS7170 Izjemno tanek 4K UHD televizor z OS Android™
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 series 49PUS7170 Izjemno tanek 4K UHD televizor z OS Android™
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti, ker se njihov vid še ni povsem razvil.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Storitve igranja v oblaku so odvisne od ponudnikov iger.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Za uporabo storitve Google Cast potrebujete aplikacije in naprave s podporo za Google Cast. Več podrobnosti si oglejte na straneh za Google Cast.
Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.
Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.