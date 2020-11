CMND & Deploy. Oddaljena namestitev in zagon aplikacij.

Hitro namestite in zaženite vsako aplikacijo, tudi če ste dislocirani in delate oddaljeno. CMND & Deploy vam omogoča, da dodajate in posodabljate svoje aplikacije in tudi aplikacije iz Philipsove trgovine aplikacij za profesionalen zaslon. Enostavno skenirajte kodo QR, se prijavite v trgovino in kliknite na aplikacijo, ki jo želite namestiti. Aplikacija se samodejno prenese in zažene.