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Izdelek ni več na voljo

BrillianceUkrivljen LCD-zaslon UltraWide

349X7FJEW/00

5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Napredna zasnova, panoramski pogled

34" (86 cm) zaslon Philips UltraWide vas bo navdušil s kristalno čisto sliko ločljivosti 3440 x 1440 in vrhunskimi barvami. Vrhunski zaslon UltraWide z nastavljivo višino vam nudi panoramski pogled na svet.

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za vaše najboljše umetnine

Napredna zasnova, panoramski pogled

  • Serija X

  • 34-palčni (86,36 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Povezava DisplayPort za najboljšo sliko

DisplayPort je digitalna povezava med računalnikom in monitorjem brez vsakršne pretvorbe. Ker je zmogljivejši od standarda DVI, popolnoma podpira uporabo kablov dolžine do 15 metrov in prenos podatkov hitrosti do 10,8 Gb/s. Visoka zmogljivost in nična zakasnitev zagotavljata najhitrejše predvajanje in hitrost osveževanja - zato je DisplayPort najboljša izbira za domačo in poslovno uporabo, pa tudi za zahtevne igre in filme, urejanje videoposnetkov itd. Prek različnih adapterjev omogoča tudi splošno združljivost.

HDMI za hitro digitalno povezavo

S povezavo z enim kablom uživajte v živahnih slikah in zvoku. Naprava s podporo za HDMI ima vso potrebno strojno opremo za sprejem signalov prek vmesnika HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Kabel HDMI omogoča prenos visokokakovostnih digitalnih video (ločljivosti do 4K/UHD pri 60 Hz) in zvočnih signalov prek enega kabla iz računalnika ali več AV-virov (tudi digitalnih sprejemnikov, DVD-predvajalnikov, A/V-sprejemnikov in videokamer).

Vgrajeni stereo zvočniki za večpredstavnostne vsebine

Dva visokokakovostna zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

21/04/2020

Polska

Polska

Preverjen kupec

Zadowolony

Monitor do wszystkiego opcjonalne biurko to 140cm ja mam 120 trochę za małe

Prednosti

Funkcje wielkość

Slabosti

Brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Datum uporabe 2019-03-21

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Datum uporabe 2019-03-21

28/09/2019

Polska

Polska

Kupiłem do biura jako 3 monitor

Bardzo dobry monitor, użytkuję już około 5 miesięcy. Kupiłem do biura głównie na nim wyświetlam excel + wykresy ze względu na szerokość ekranu oraz możliwość podziału ekranu np na 4 sekcje. Obraz w Excel jak żyleta, czasami puszczam mecze, ale musi być bdb jakość transmisji, żeby był bdb obraz ;) Przy równoległej pracy z dwoma pozostałymi monitorami czasami odczuwam , że ciężej pracuje komputer, ale to już nie wina monitora, tylko konfiguracji komputera. Przełącznik z tyłu nie przeszkadza, po prostu trzeba się przyzwyczaić.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

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Omejitve odgovornosti

  1. Polmer loka zaobljenosti zaslona v mm

  2. Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.

  3. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  4. Hitro polnjenje je v skladu s standardom USB BC 1.2

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.

  6. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  7. Območje sRGB na podlagi CIE 1931