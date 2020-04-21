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Napredna zasnova, panoramski pogled
34" (86 cm) zaslon Philips UltraWide vas bo navdušil s kristalno čisto sliko ločljivosti 3440 x 1440 in vrhunskimi barvami. Vrhunski zaslon UltraWide z nastavljivo višino vam nudi panoramski pogled na svet.
Serija X
34-palčni (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
DisplayPort je digitalna povezava med računalnikom in monitorjem brez vsakršne pretvorbe. Ker je zmogljivejši od standarda DVI, popolnoma podpira uporabo kablov dolžine do 15 metrov in prenos podatkov hitrosti do 10,8 Gb/s. Visoka zmogljivost in nična zakasnitev zagotavljata najhitrejše predvajanje in hitrost osveževanja - zato je DisplayPort najboljša izbira za domačo in poslovno uporabo, pa tudi za zahtevne igre in filme, urejanje videoposnetkov itd. Prek različnih adapterjev omogoča tudi splošno združljivost.
S povezavo z enim kablom uživajte v živahnih slikah in zvoku. Naprava s podporo za HDMI ima vso potrebno strojno opremo za sprejem signalov prek vmesnika HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Kabel HDMI omogoča prenos visokokakovostnih digitalnih video (ločljivosti do 4K/UHD pri 60 Hz) in zvočnih signalov prek enega kabla iz računalnika ali več AV-virov (tudi digitalnih sprejemnikov, DVD-predvajalnikov, A/V-sprejemnikov in videokamer).
Dva visokokakovostna zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Zgredzisko
21/04/2020
Polska
Preverjen kupec
Zadowolony
Monitor do wszystkiego opcjonalne biurko to 140cm ja mam 120 trochę za małe
Prednosti
Funkcje wielkość
Slabosti
Brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Datum uporabe 2019-03-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Datum uporabe 2019-03-21
MCSGroup
28/09/2019
Polska
Kupiłem do biura jako 3 monitor
Bardzo dobry monitor, użytkuję już około 5 miesięcy. Kupiłem do biura głównie na nim wyświetlam excel + wykresy ze względu na szerokość ekranu oraz możliwość podziału ekranu np na 4 sekcje. Obraz w Excel jak żyleta, czasami puszczam mecze, ale musi być bdb jakość transmisji, żeby był bdb obraz ;) Przy równoległej pracy z dwoma pozostałymi monitorami czasami odczuwam , że ciężej pracuje komputer, ale to już nie wina monitora, tylko konfiguracji komputera. Przełącznik z tyłu nie przeszkadza, po prostu trzeba się przyzwyczaić.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Polmer loka zaobljenosti zaslona v mm
Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Hitro polnjenje je v skladu s standardom USB BC 1.2
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Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE 1931