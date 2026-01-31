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  • Risba strani s priključki
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Izdelek ni več na voljo

BrillianceZaobljen zaslon UltraWide s postajo USB-C

349P7FUBEB/00

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Več slike in več storitev s Philipsovim zaobljenim izjemno širokim 34-palčnim zaslonom Brilliance; kristalno jasen, širok, zaobljen zaslon Quad HD je prava paša za oči. Večnamenski vhod USB-C in stojalo z nastavljivo višino omogočata popolno nastavitev.

Poglej vse prednosti

z revolucionarnim priključkom USB-C

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  • Serija P

  • 34-palčni (86,36 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Širši razpon barv s tehnologijo izjemno širokega barvnega spektra za živahnejšo sliko

Tehnologija izjemno širokega barvnega spektra omogoča širši barvni spekter za živahnejšo sliko. Širša barvna lestvica tehnologije izjemno širokega barvnega spektra ustvarja naravnejše zelene, živahnejše rdeče in globlje modre odtenke. Z živahnimi barvami tehnologija izjemno širokega barvnega spektra oživi predstavnostno razvedrilo, slike pa tudi storilnost.

Vse povezave prek enega kabla USB-C

Novi kabel USB 3.1 tipa C s tankim dvostranskim priključkom omogoča enostavno priključitev z enim kablom. Povezava USB 3.1 prinaša 20-krat višje hitrosti prenosa podatkov od povezave USB 2.0, zato lahko podatke s trdega diska zdaj še hitreje prenesete v računalnik. Vse zunanje enote lahko z enim kablom enostavno povežete z monitorjem, pri čemer je kabel povezan s prenosnim računalnikom, z monitorjem pa je povezan tudi video izhod visoke ločljivosti osebnega računalnika. Poleg tega lahko s povezavo USB-C za napajanje prenosni računalnik napajate in polnite prek monitorja, zato ne potrebujete dodatnih kablov.

Slike CrystalClear z zaslonom UltraWide QHD s 3440 x 1440 slikovnimi pikami

Zasloni Philips predvajajo kristalno čiste slike UltraWide z ločljivostjo Quad HD s 3440 × 1440 slikovnimi pikami. Novi zasloni z visokozmogljivimi ploščami z visoko gostoto slikovnih pik in širokim zornim kotom 178/178 predvajajo neverjetno pristne slike in grafiko. Format UltraWide 21 : 9 omogoča boljšo storilnost z več prostora za neposredne primerjave in vidnejše stolpce preglednic. Če ste profesionalec in zahtevate podrobne informacije za rešitve CAD-CAM ali finančni strokovnjak, ki uporablja zahtevne preglednice, vam zasloni Philips vedno predvajajo kristalno čiste slike.

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Omejitve odgovornosti

  1. Polmer loka zaobljenosti zaslona v mm

  2. Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot pri vhodih DP ali USB-C.

  3. Za videoprenos prek USB-C, mora prenosni računalnik/naprava podpirati način USB-C DP Alt

  4. Dejavnosti, kot so skupna raba zaslona, pretakanje spletnih videoposnetkov in zvoka prek interneta, lahko vplivajo na hitrost omrežja. Kakovost zvoka in slike je odvisna od strojne opreme, pasovne širine omrežja in njegove učinkovitosti.

  5. Prenosni računalnik/naprava mora za delovanje funkcije napajanja in polnjenja s kablom USB-C podpirati specifikacije standarda za napajanje USB-C. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku prenosnega računalnika ali pri proizvajalcu.

  6. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  7. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  8. Območje sRGB na podlagi CIE 1931

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.

  10. Ne more hkrati podpirati kabla USB-C in HDMI za PIP/PBP

  11. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.