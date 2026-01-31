Vse povezave prek enega kabla USB-C

Novi kabel USB 3.1 tipa C s tankim dvostranskim priključkom omogoča enostavno priključitev z enim kablom. Povezava USB 3.1 prinaša 20-krat višje hitrosti prenosa podatkov od povezave USB 2.0, zato lahko podatke s trdega diska zdaj še hitreje prenesete v računalnik. Vse zunanje enote lahko z enim kablom enostavno povežete z monitorjem, pri čemer je kabel povezan s prenosnim računalnikom, z monitorjem pa je povezan tudi video izhod visoke ločljivosti osebnega računalnika. Poleg tega lahko s povezavo USB-C za napajanje prenosni računalnik napajate in polnite prek monitorja, zato ne potrebujete dodatnih kablov.