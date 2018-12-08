Izdelek ni več na voljo
32PHS4001/12
Izjemno tanek LED-televizor
Televizor Philips serije 4000 s tehnologijo Digital Crystal Clear elegantno polepša vsak dom. Uživajte v izjemnem razvedrilu z vrhunsko sliko HD s tehnologijo Perfect Motion Rate in jasnim zvokom.
80 cm (32 palcev)
LED-televizor
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Elegantna. Vrhunska. Prefinjena. Natančna. Philipsova izjemno tanka oblika. Ni presenečenje, da nekaj tako tankega privlači toliko pozornosti, saj s svojo prefinjenostjo izjemno dopolni notranjo opremo prostora.
Temni, skrivnostni in neverjetno močni. Črna tanka stojala Philips televizijo ponesejo na novo raven. Trpežna in izjemno lahka zasnova popolnoma odraža eleganco in slog novega televizorja. Čeprav so majhna, so hkrati neverjetno zmogljiva.
Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če spremljate najljubše oddaje, filme ali novice oziroma če si želite s prijatelji ogledati najljubše vsebine, lahko uživat v vrhunski sliki optimalnega kontrasta, barv in ostrine.
2.8
od 5
4
Ocene
Kemo12211
08/12/2018
Hrvatska
TV je OK
Jedna softwerska nadogradnja bi dobrodosla, jer mijesa jezik (Hrvatski > Zvuk = Gaya bunyi....) A koliko vidim na supportu ima samo neki fajl od 9kB....
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor
05/11/2020
Україна
Непоганий телевізор за свою ціну.
У телевізора стильний дизайн, яскрава насичена картинка, багато функцій та роз'ємів. Купував батькам, вже 3 роки працює. Підключав як кабельне, так і звичайну антену. Також добре працює в парі із ТВ боксом на андроід.
Prednosti
Красивий, тонкий, гарний звук та картинка
Slabosti
Роз'єм для антени трохи заслабий, потрібно акуратно користуватись
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Datum uporabe 2018-11-05
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Datum uporabe 2018-11-05
sebymarginean
21/09/2020
România
acceptabil
telecomanda a tinut in cazul meu, 2 ani. Dupa care a murit. Fara nici un fel dedaune aduse ei.
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire
Datum uporabe 2019-09-21
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire
Datum uporabe 2019-09-21
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
Ko je vstavljena kartica CI Plus CAM, televizor ne podpira funkcij zaustavitve TV/snemanja na USB.