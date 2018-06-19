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4000 series Izjemno tanek LED-televizor
Izdelek ni več na voljo
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32PHH4201/88
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Upravljajte svoj televizor s pametno napravo
Aplikacija Philips Smart TV vaš pametni telefon ali tablico spremeni v pametni daljinski upravljalnik, s katerim lahko enostavno preklapljate med kanali, prilagajate glasnost, brskate po aplikacijah in natančno nastavite Ambilight nastavitve.
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