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Izdelek ni več na voljo

4000 seriesIzjemno tanek LED-televizor

32PHH4201/88

2.3

| (3) Ocene

Izjemno tanek LED-televizor

Televizor Philips serije 4100 s tehnologijo Digital Crystal Clear elegantno polepša vsak dom. Uživajte v izjemnem razvedrilu z vrhunsko sliko HD s tehnologijo Perfect Motion Rate in jasnim zvokom.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

z Digital Crystal Clear

Izjemno tanek LED-televizor

  • 80 cm (32 palcev)

  • LED-televizor

  • DVB-T/C

Izjemno tanke linije za prefinjen profil

Izjemno tanke linije za prefinjen profil

Elegantna. Vrhunska. Prefinjena. Natančna. Philipsova izjemno tanka oblika. Ni presenečenje, da nekaj tako tankega privlači toliko pozornosti, saj s svojo prefinjenostjo izjemno dopolni notranjo opremo prostora.

Izjemno tanka stojala črne barve

Temni, skrivnostni in neverjetno močni. Črna tanka stojala Philips televizijo ponesejo na novo raven. Trpežna in izjemno lahka zasnova popolnoma odraža eleganco in slog novega televizorja. Čeprav so majhna, so hkrati neverjetno zmogljiva.

Digital Crystal Clear za natančnost, ki jo boste hoteli deliti

Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če spremljate najljubše oddaje, filme ali novice oziroma če si želite s prijatelji ogledati najljubše vsebine, lahko uživat v vrhunski sliki optimalnega kontrasta, barv in ostrine.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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2.3

od 5

3

Ocene

5
3

10/06/2017

Polska

Polska

Preverjen kupec

Ten produkt jest dobry,ale mógłby być jeszcze lepszy

Zawiły dostęp do Slipu do antena dvb-t i cabel dvb-c.podczas gdy wszystkie kanały są zainstalowane inaziemne cyfrowe i analogowe i cyfrowe z cabla.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4201 Niezwykle smukły telewizor LED

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4201 Niezwykle smukły telewizor LED

31/10/2017

Lietuva

Lietuva

Turi kompaktišką pultęlį.

Viskas gerai bet nerandu įrangos atnaujinimo parsisiusti.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4201 Itin plonas LED televizorius

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4201 Itin plonas LED televizorius

17/05/2017

Magyarország

Magyarország

Képminőség nem elfogadható-nagyon sötét

Szoftverfrissítési problémák, az oldalon nincs támogatás

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4201 Ultra Slim LED TV

Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4201 Ultra Slim LED TV

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.