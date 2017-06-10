Izdelek ni več na voljo
32PHH4201/88
Izjemno tanek LED-televizor
Televizor Philips serije 4100 s tehnologijo Digital Crystal Clear elegantno polepša vsak dom. Uživajte v izjemnem razvedrilu z vrhunsko sliko HD s tehnologijo Perfect Motion Rate in jasnim zvokom.
80 cm (32 palcev)
LED-televizor
DVB-T/C
Elegantna. Vrhunska. Prefinjena. Natančna. Philipsova izjemno tanka oblika. Ni presenečenje, da nekaj tako tankega privlači toliko pozornosti, saj s svojo prefinjenostjo izjemno dopolni notranjo opremo prostora.
Temni, skrivnostni in neverjetno močni. Črna tanka stojala Philips televizijo ponesejo na novo raven. Trpežna in izjemno lahka zasnova popolnoma odraža eleganco in slog novega televizorja. Čeprav so majhna, so hkrati neverjetno zmogljiva.
Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če spremljate najljubše oddaje, filme ali novice oziroma če si želite s prijatelji ogledati najljubše vsebine, lahko uživat v vrhunski sliki optimalnega kontrasta, barv in ostrine.
2.3
od 5
3
Ocene
Jerzy48
10/06/2017
Polska
Preverjen kupec
Ten produkt jest dobry,ale mógłby być jeszcze lepszy
Zawiły dostęp do Slipu do antena dvb-t i cabel dvb-c.podczas gdy wszystkie kanały są zainstalowane inaziemne cyfrowe i analogowe i cyfrowe z cabla.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4201 Niezwykle smukły telewizor LED
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4201 Niezwykle smukły telewizor LED
AK47
31/10/2017
Lietuva
Turi kompaktišką pultęlį.
Viskas gerai bet nerandu įrangos atnaujinimo parsisiusti.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4201 Itin plonas LED televizorius
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4201 Itin plonas LED televizorius
Ili53
17/05/2017
Magyarország
Képminőség nem elfogadható-nagyon sötét
Szoftverfrissítési problémák, az oldalon nincs támogatás
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4201 Ultra Slim LED TV
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PHH4201 Ultra Slim LED TV
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.